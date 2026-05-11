Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm trực tuyến với Tổng thống Thụy Sĩ

Ngày 11/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cuộc điện đàm diễn ra trong năm hai bên kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhân dịp này, chúc mừng ông Guy Parmelin tái đắc cử Tổng thống Thụy Sĩ nhiệm kỳ thứ hai; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả và làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Thông tin về việc Việt Nam đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phần mình, Tổng thống Guy Parmelin chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước; nhấn mạnh thành tựu phát triển nhanh chóng, toàn diện của Việt Nam “gây ấn tượng mạnh với thế giới”; khẳng định Thụy Sĩ luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trong tiến trình cải cách và thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hai nước càng cần tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Tổng thống Thụy Sĩ nhất trí với 4 định hướng hợp tác trọng tâm do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, trong đó chú trọng tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh và các cấp, triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ Đối tác toàn diện; tạo đột phá trong hợp tác thương mại-đầu tư tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước; đồng thời phát huy vai trò của khoa học-công nghệ như một trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương, ưu tiên các dự án nghiên cứu chung về nông nghiệp, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số, đưa hợp tác an ninh-quốc phòng là một trong các nội dung trọng tâm trong quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi nhằm sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) mà Thụy Sĩ là thành viên, nhằm tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ và các đối tác khác theo đúng các quy định của thương mại quốc tế; đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế và lĩnh vực fintech, nhất là tài chính số, blockchain, tài sản số và tài chính bền vững, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và trong khuôn khổ Liên hợp quốc nhằm góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế cùng quan tâm trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng tại khu vực cũng như trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ đã vui vẻ nhận lời./.

