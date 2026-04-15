Đối thoại về trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính Thụy Sĩ-Việt Nam

Cuộc Đối thoại về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ tài chính Thụy Sĩ-Việt Nam trên cơ sở hạ tầng số đáng tin cậy đã diễn ra thành công ngày 13/4 tại thành phố Zurich, quy tụ các đại diện nổi bật từ chính phủ, các tổ chức tài chính, các công ty công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai nước.

Do Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) phối hợp với Rikkeisoft tổ chức, cuộc đối thoại đã đề cập đến vấn đề trọng tâm mà ngành tài chính đang phải đối mặt như làm thế nào để khai thác tiềm năng chuyển đổi của AI trong khi vẫn đảm bảo lòng tin, tuân thủ quy định và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số xuyên biên giới an toàn.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Ivo Sieber, Phó Chủ tịch SVEF kiêm cựu Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, đã chào mừng các đại biểu tham dự và nhấn mạnh tầm quan trọng cấp thiết của chủ đề.

Ông lưu ý rằng quá trình chuyển đổi dịch vụ tài chính thông qua AI đang diễn ra và các tổ chức đang phải đối mặt với những thách thức trước mắt về hội nhập, tuân thủ và quản trị dữ liệu.

Ông nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng số đáng tin cậy không còn là tùy chọn mà là một nhu cầu chiến lược, đồng thời tái khẳng định vai trò của SVEF như một nền tảng không chỉ để đối thoại mà còn để tạo điều kiện cho các mối quan hệ đối tác cụ thể giữa Thụy Sĩ và Việt Nam.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cũng khẳng định quan điểm toàn cầu này, đồng thời nhấn mạnh tác động ngày càng tăng của AI đối với thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế.

Ông lưu ý rằng hàng hóa liên quan đến AI đã trở thành động lực chính thúc đẩy mở rộng thương mại toàn cầu, vượt xa các lĩnh vực truyền thống, đồng thời nhấn mạnh rằng chuyển đổi số cũng thể hiện rõ ở cấp độ xã hội, với tỷ lệ người dùng sử dụng AI cao tại Việt Nam.

Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh rằng quản trị AI hiện đã trở thành trọng tâm của chương trình nghị sự đa phương toàn cầu, đang phát triển từ các nguyên tắc đạo đức thành các khuôn khổ cụ thể và cơ chế thực thi.

Ông đề cập đến các cột mốc quốc tế quan trọng, bao gồm các tiêu chuẩn toàn cầu về đạo đức AI, các thỏa thuận đa phương về hợp tác kỹ thuật số và việc thiết lập các cơ chế thể chế mới để định hướng phát triển AI. Những phát triển này phản ánh sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng về nhu cầu cần có một tương lai kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm, toàn diện và đáng tin cậy.

Từ góc độ song phương, bà Chu Thu Hằng, Đại biện của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, đã nêu bật đà phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và kinh tế số tại Việt Nam.

Bà lưu ý rằng đa số các tổ chức tài chính tại Việt Nam đã áp dụng AI và đầu tư vào lĩnh vực này tiếp tục tăng tốc. Với nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với ngân hàng số và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao, Việt Nam đang bước vào giai đoạn triển khai quy mô lớn. Đồng thời, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khung pháp lý, cơ sở hạ tầng và an ninh mạng để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Tiếp đó, đại diện của Rikkeisoft là ông Sơn Bùi đã cung cấp những hiểu biết thực tiễn về việc triển khai AI trong môi trường tài chính được quản lý chặt chẽ, chứng minh cách các tổ chức đang tận dụng AI để nâng cao quy trình tuân thủ và hiệu quả hoạt động.

Ông nhấn mạnh rằng thách thức thực sự không phải là có nên áp dụng AI hay không, mà là làm thế nào để triển khai theo cách phù hợp với kỳ vọng của cơ quan quản lý và xây dựng lòng tin với các bên liên quan.

Cuối cùng, buổi thảo luận bàn tròn, do bà Samantha Wai Sze Wong, người sáng lập và Giám đốc điều hành của WSB International điều hành, đã quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực tài chính, pháp luật và công nghệ.

Xuyên suốt cuộc thảo luận, các diễn giả nhấn mạnh rằng lòng tin vẫn là yếu tố quyết định sự thành công của việc áp dụng AI trong dịch vụ tài chính.

Sự kiện kết thúc với sự đồng thuận chung rằng tương lai của dịch vụ tài chính sẽ phụ thuộc vào khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đáng tin cậy, hỗ trợ cả đổi mới và tính toàn vẹn về mặt pháp lý.

Sự kiện cũng tái khẳng định tiềm năng mạnh mẽ của Thụy Sĩ và Việt Nam trong tăng cường hợp tác bằng cách tận dụng những thế mạnh bổ sung cho nhau trong lĩnh vực tài chính, quản trị, công nghệ và đổi mới.

Cuộc đối thoại là một phần trong chuỗi sự kiện chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam 2026, sẽ diễn ra vào ngày 10/6 tới tại Đại học Zurich.

Diễn đàn dự kiến sẽ quy tụ các đại diện cấp cao từ chính phủ, ngành công nghiệp và giới học thuật để thúc đẩy hơn nữa các cuộc thảo luận về tài chính, công nghệ, phát triển bền vững và quan hệ đối tác xuyên biên giới./.

Công ước Hà Nội: Chuyên gia tại Thụy Sĩ đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam Theo ông Lưu Vĩnh Toàn - chuyên gia phân tích công nghệ tại Thụy Sĩ, việc tham gia Công ước, tổ chức lễ ký kết thể hiện hình ảnh Việt Nam rất chủ động trong các vấn đề nóng của thế giới.