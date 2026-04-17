Tăng cường hợp tác thúc đẩy chấp nhận tên miền đa ngữ toàn cầu tại APAC

Sáng 17/4 tại Hà Nội, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ) chính thức tổ chức hội thảo UA Day 2026 với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực trong thúc đẩy Chấp nhận tên miền đa ngữ toàn cầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC)."

UA Day là sáng kiến do ICANN phối hợp với UNESCO khởi xướng từ năm 2023 nhằm thúc đẩy Chấp nhận Phổ quát (Universal Acceptance - UA) đối với tên miền đa ngữ (IDN - Internationalized Domain Name), địa chỉ thư điện tử đa ngữ trên các hệ thống, phần mềm và dịch vụ Internet.

Sáng kiến này xuất phát từ thực tế nhiều nền tảng kỹ thuật chưa hỗ trợ đầy đủ các tên miền hợp lệ, hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ số, đặc biệt tại các quốc gia sử dụng ngôn ngữ và ký tự ngoài bảng chữ cái Latin.

Từ năm 2023 đến nay, UA Day được tổ chức thường niên tại nhiều khu vực có sự đa dạng ngôn ngữ cao như châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi và châu Mỹ Latinh, thể hiện xu hướng các quốc gia chủ động tham gia và thúc đẩy các vấn đề kỹ thuật liên quan đến UA.

Tại Việt Nam, tên miền đa ngữ (tên miền tiếng Việt có dấu) được triển khai từ năm 2011, từng đạt gần 1 triệu tên miền vào năm 2014 và được tích hợp thống nhất trong hệ thống quản lý tên miền quốc gia .vn.

Tuy nhiên, mức độ sử dụng thực tế chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, việc thúc đẩy Universal Acceptance là cần thiết nhằm bảo đảm người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng tên miền, địa chỉ thư điện tử tiếng Việt một cách an toàn, bình đẳng, đồng thời tăng cường chủ quyền số và phát huy giá trị tài nguyên Internet quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Giám đốc VNNIC cho biết việc đảm bảo Chấp nhận Phổ cập Toàn cầu không chỉ là một nhu cầu kỹ thuật mà còn là một ưu tiên chiến lược quan trọng. Điều này tác động trực tiếp đến quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và cơ hội cho các cộng đồng có thể tham gia vào nền kinh tế số toàn cầu.

"Đối với Việt Nam, đây cũng là cơ hội để tăng cường năng lực quốc gia về hạ tầng Internet và dịch vụ số, thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ Internet đa ngôn ngữ và tăng cường hợp tác với các đối tác khu vực và quốc tế. Đối với khu vực, hội nghị này là một nền tảng để chúng ta thống nhất các ưu tiên, chia sẻ kinh nghiệm quốc gia và cùng nhau giải quyết những thách thức chung trong việc triển khai UA," ông Giang cho hay.

UA Day 2026 hướng tới thúc đẩy phổ cập tên miền đa ngữ toàn cầu, thúc đẩy kết nối, trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng công nghệ Việt Nam, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động hợp tác khu vực và quốc tế về quản trị và phát triển tài nguyên Internet.

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57, việc phát triển Internet nói chung và tài nguyên tên miền Internet nói riêng đóng vai trò như một "hạ tầng mềm" cốt lõi, tạo nền tảng cho toàn bộ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Những nỗ lực thúc đẩy Chấp nhận Phổ quát (UA), mở rộng sử dụng tên miền đa ngữ, đặc biệt là tên miền tiếng Việt, không chỉ giúp gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho người dân mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng.

Khi hạ tầng Internet được hoàn thiện theo hướng bao trùm, an toàn và đa ngôn ngữ, các mục tiêu của Nghị quyết 57 về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số sẽ có điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa, đồng thời củng cố chủ quyền số quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong không gian số toàn cầu./.



