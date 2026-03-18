Một tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới .vn được đấu giá lên tới 217 triệu đồng

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết ngày 18/3 đã chính thức khai mạc đấu giá tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới .vn. Tổng số đấu giá lần này chỉ giới hạn ở 1.296 tên miền không dấu.

Minh Sơn
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 18/3, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết đã tổ chức khai mạc đấu giá tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới .vn.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho việc đưa các tài nguyên tên miền có giá trị cao vào khai thác hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Theo đại diện VNNIC, tên miền 2 ký tự dưới .vn là tài nguyên có tính khan hiếm với tổng số chỉ giới hạn ở 1.296 tên miền không dấu.

Trong ngày 18/3 đã diễn ra 18 phiên đấu giá cho 18 tên miền. Tổng số tên miền đấu giá thành công: 16/18 tên đạt xấp xỉ 90%. Tên miền đấu giá thành công đạt giá trị gấp 200-261% so với tổng giá trị khởi điểm.

screenshot-2026-03-18-at-183848.png

Theo VNNIC, các tên miền đấu giá có giá trúng cao nhất lần lượt là: 217 triệu đồng, 153 triệu đồng và 60 triệu đồng. Số lượt trả giá cao nhất cho 1 tên miền ghi nhận 85 lượt (của 28 người tham dự).

Ngày 19 - 20/3 sẽ tiếp tục diễn ra đấu giá với mỗi ngày 16 phiên, bắt đầu từ 8h30 - 17h10. Danh sách chi tiết: https://daugiatenmien.gov.vn/

Việc tổ chức đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân tiếp cận, sở hữu những tài sản số có giá trị cao, góp phần nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế và gia tăng giá trị trong môi trường số.

Danh sách tên miền đấu giá và thông tin chi tiết, hướng dẫn quy trình thực hiện đấu giá xem tại: https://daugiatenmien.gov.vn/; đăng ký, tham gia thực hiện đấu giá tại https://vpa.com.vn.

(Vietnam+)
