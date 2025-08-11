Tốc độ mạng trung bình cả nước tiếp tục 'lập đỉnh' cao nhất trong 12 tháng

Theo số liệu thống kê mới nhất được công bố bởi i-Speed (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ) tốc độ Internet Việt Nam trong tháng 7/2025 đã tăng mạnh.

Tốc độ Internet cố định cao nhất trong 12 tháng

Cụ thể theo ghi nhận, tốc độ tải xuống, tải lên mạng băng rộng cố định của Việt Nam lần lượt ghi nhận mức 258,28Mbps và 195,34 Mbps. Số liệu này cũng ghi nhận mức tăng cao nhất từ trước tới nay của mạng băng rộng cố định của Việt Nam, thậm chí cao hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Về chất lượng mạng băng rộng cố định tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, Hà Nội tiếp tục giữ vững 'ngôi đầu' với tốc độ tải xuống trung bình ghi nhận 331,41Mbps. Các thành phố như Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận tốc độ trung bình liên tục được cải thiện.

Về bảng xếp hạng chất lượng mạng giữa các nhà cung cấp dịch vụ, Viettel vẫn giữ ngôi đầu tháng thứ 2 liên tiếp với tốc độ tải xuống, tải lên trung bình lần lượt là 287,09Mbps và 225,53 Mbps. Bất ngờ trong tháng 7/2025, nhà mạng CMC đã vượt qua VNPT để xếp vị trí thứ 2 với tốc độ tải lên, tải xuống trung bình lần lượt là 271,69Mbps và 282,99Mbps. VNPT giữ vị trí thứ 3 với tốc độ lần lượt là 238,8Mbps và 180,95Mbps.

Tiếp sau là FPT Telecom với tốc độ tải lên, tải xuống trung bình lần lượt là 125,82Mbps Mbps và 100,33 Mbps. Xếp ngay sau lần lượt là các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm: NETNAM và SCTV.

Viettel tiếp tục dẫn đầu tốc độ mạng di động

Số liệu thống kê của i-Speed cũng cho thấy, tốc độ trung bình mạng băng rộng di động 5G của cả nước cũng cao nhất kể từ khi chính thức thương mại hoá. Cụ thể tốc độ tải lên, tải xuống trung bình lần lượt đạt mức 99,26Mbps và 447,03Mbps.

Trong các thành phố lớn, Đà Nẵng tiếp tục là địa phương có tốc độ mạng 5G cao nhất khi tốc độ tải xuống trung bình đạt 568,49Mbps cao gấp gần 1,5 lần so với thành phố xếp sau là Hải Phòng (tốc độ trung bình 395,17Mbps). Các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận tốc độ 5G liên tục tăng cao so với những tháng trước đó.

Cũng theo số liệu thống kê, tốc độ tải xuống, tải lên của mạng 5G Viettel lần lượt đạt 482,54Mbps và 105,52Mbps, VNPT lần lượt là 315,21 Mbps và 52,41Mbps còn MobiFone là 211,12Mbps và 38,27Mbps.

Việc đạt được tốc độ 5G vượt trội cho thấy Viettel không chỉ có độ phủ mạng 5G rộng mà còn tối ưu hiệu năng mạng một cách hiệu quả, mang lại trải nghiệm truy cập nhanh, ổn định cho người dùng trong thực tế.

Theo thống kê của i-SPEED, tốc độ mạng di động nói chung gồm 4G và 5G thì Viettel cũng dẫn đầu, đứng thứ hai là VNPT và đứng thứ ba là MobiFone. Cụ thể, tốc độ tải xuống, tải lên của Viettel lần lượt đạt 98,3Mbps và 31,49Mbps, trong khi VNPT đạt lần lượt 72,11Mbps và 28,93Mbps. Tốc độ mạng băng rộng di động của MobiFone đạt lần lượt 57,1Mbps và 23,49Mbps.

Tốc độ mạng băng rộng di động của Việt Nam trong tháng 7/2025 cũng ghi nhận mức cao nhất so với cùng kỳ với tốc độ tải lên trung bình là 83,52Mbps và tốc độ tải xuống trung bình đạt 29,55Mbps.

Theo báo cáo Mạng 5G nhanh nhất thế giới và Mạng Di động nhanh nhất thế giới Quý 1 và Quý 2 do Ookla - đơn vị sở hữu nền tảng đo tốc độ Internet Speedtest công bố, Viettel và VinaPhone cũng đã lọt vào nhóm 3 mạng di động nhanh nhất toàn cầu.

Cụ thể, theo báo cáo Mạng Di động nhanh nhất thế giới, Viettel xếp hạng 3 toàn cầu về tốc độ di động tổng thể, đạt điểm Speed Score 82,56, vượt qua nhiều ông lớn như Singtel (Singapore), SK Telecom (Hàn Quốc).

Trong khi đó, theo báo cáo Mạng 5G nhanh nhất thế giới, VinaPhone đứng thứ 2 về tốc độ mạng 5G, với điểm số 78,11, chỉ sau e& của UAE - nhà mạng giữ vị trí số 1 toàn cầu. Bảng xếp hạng của Ookla được xây dựng dựa trên hàng triệu bài kiểm tra do người dùng thực hiện thông qua ứng dụng Speedtest, tính toán điểm Speed Score dựa trên ba yếu tố: tốc độ tải xuống (70%), tốc độ tải lên (20%) và độ trễ (10%)./.

Đà Nẵng có tốc độ truy cập mạng di động nhanh nhất cả nước 9 tháng liên tiếp Thành phố Đà Nẵng tiếp tục là khu vực có chất lượng mạng băng rộng di động tốt nhất Việt Nam với 9 tháng liên tiếp đứng đầu. Tuy nhiên tốc độ Internet Việt Nam lại sụt giảm nhẹ so với tháng 1/2025.