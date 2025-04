Nhà mạng Việt Nam 'đua' nâng băng thông, cải thiện tốc độ truy cập Internet

Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng nâng cấp hạ tầng Internet mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Điều đáng chú ý là các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đang tập trung mở rộng băng thông, cải thiện chất lượng đường truyền mà không tăng giá, tạo ra nhiều lợi ích cho nền kinh tế số.

Nhà mạng đồng loạt nâng băng thông tối thiểu

Từ tháng 4/2025, FPT Telecom thông báo sẽ chính thức triển khai chương trình nâng cấp băng thông tối thiểu lên tới 300Mbps cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của hãng. Theo đó, khách hàng đăng ký mới sẽ được trải nghiệm ngay các gói cước có tốc độ tối thiểu 300Mbps; khách hàng hiện hữu được nâng cấp từ mức 150Mbps lên 300Mbps.

Việc nâng cấp băng thông này không chỉ giúp cải thiện tốc độ truy cập mạng mà còn tối ưu hóa trải nghiệm trên nền tảng số. Từ học tập, làm việc, giải trí trực tuyến đến kinh doanh online, người dùng sẽ có điều kiện sử dụng Internet với chất lượng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao khi lưu lượng sử dụng Internet ngày càng tăng.

Từ năm 2018, đây là lần thứ 5 nhà mạng này thực hiện nâng cấp băng thông cho khách hàng. Trước đó, năm 2022, FPT Telecom cũng là nhà mạng đầu tiên công bố dịch vụ Internet băng thông không giới hạn lên tới 1Gbps.

Đại diện VNPT cũng cho biết từ 1/4/2025, tất cả các gói cước Internet mới của nhà mạng này cũng sẽ được cung cấp với tốc độ tối thiểu 300Mbps, gấp gần 2 lần so với tốc độ trung bình của Internet Việt Nam hiện nay.

Trước đó không lâu, Viettel cũng đã triển khai chương trình nâng cấp băng thông lên đến 50% cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang từ tháng 10/2024.

Người dùng đang sử dụng gói cước băng thông 80Mbps-100Mbps sẽ được nâng lên 150Mbps; 120Mbps-180Mbps sẽ được nâng lên 1,5 lần tương ứng. Người dùng sử dụng băng thông từ 200Mbps đều được mở không giới hạn, lên đến 1Gbps, và cam kết tối thiểu 300Mbps-400Mbps tùy gói cước.

Theo Báo cáo Speedtest được thực hiện bởi Ookla, Việt Nam xếp hạng thứ 35 trên thế giới về tốc độ mạng Internet băng thông cố định. Số liệu được ghi nhận vào tháng 2/2025, tốc độ download là 164,77 Mbps và tốc độ upload là 144,98 Mbps.

Theo các báo cáo tốc độ Internet toàn cầu từ Ookla Speedtest Global Index, tốc độ băng rộng cố định trung bình trên thế giới tùy thời điểm và quốc gia nhưng dao động ở mức 100Mbps. Ở Việt Nam, tốc độ trung bình từ tháng 12/2024 – tháng 2/2025 đạt 167Mbps.

Do đó, tốc độ tối thiểu 300Mbps là rất cao so với mức trung bình hiện nay, so với toàn cầu và tương đương mức bình quân của 5 quốc gia có hạ tầng mạng lưới tốt nhất thế giới (Singapore – 345Mbps, UEA – 313Mbps, Hồng Kông – 312Mbps, Ai len – 295Mbps, Pháp – 290Mbps). Việc cung cấp 300Mbps ở mức tối thiểu cho thấy hạ tầng Internet Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và vượt trội so với xu hướng thế giới.

Đây là bước đột phá trong chiến lược nâng cấp hạ tầng, tối ưu hệ thống và chủ động gia tăng tốc độ Internet nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội cho người dùng. Đồng thời, thực hiện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, việc nâng tốc độ của các gói cước Internet cung cấp cho khách hàng đại chúng sẽ tạo nền tảng mạng lưới quan trọng, sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và chuyển đổi số quốc gia.

Xu hướng nâng cấp hạ tầng, cải thiện tốc độ Internet

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông lớn tại Việt Nam như VNPT, Viettel, FPT Telecom đã liên tục đầu tư vào hạ tầng mạng cáp quang và trung tâm dữ liệu (data center). Việc mở rộng mạng lưới cáp quang Internet và triển khai công nghệ 5G trên diện rộng cũng đang được đẩy mạnh, nhằm cải thiện độ ổn định của Internet và nâng cao tốc độ truy cập.

Việc đồng loạt nâng cấp tốc độ Internet mà không tăng giá là một tín hiệu tích cực, giúp thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế số, hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong việc sử dụng các dịch vụ số hiệu quả hơn.

Chính sách tăng băng thông miễn phí là một bước tiến chiến lược của các nhà mạng minh chứng cho tầm nhìn dài hạn trong việc đưa Internet tốc độ cao của các nhà mạng đến mọi người dùng trên cả nước.

Đây là một phần trong lộ trình Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, với mục tiêu đảm bảo 100% hộ gia đình trên toàn quốc được tiếp cận Internet cáp quang vào năm 2025.

Chính sách nâng cấp hạ tầng mà không tăng giá không chỉ giúp người dùng cá nhân mà còn là một động lực quan trọng cho sự phát triển của kinh tế số. Khi tốc độ Internet được cải thiện và chi phí sử dụng hợp lý, các doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển đổi số, ứng dụng AI, IoT vào quy trình vận hành.

Ngoài ra, việc duy trì giá cước ổn định cũng giúp Việt Nam duy trì vị thế hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư công nghệ. Nhiều tập đoàn lớn đang quan tâm đến việc đặt trung tâm dữ liệu và văn phòng đại diện tại Việt Nam do cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển với chi phí hợp lý.

Trong tương lai, với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao của người dùng, việc nâng cấp tốc độ tối thiểu có thể sẽ trở thành xu hướng chung trong ngành viễn thông. Đây không chỉ là cuộc đua giữa các nhà mạng mà còn là bước tiến quan trọng giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số toàn cầu./.

