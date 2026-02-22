Bộ Tài chính khẳng định coi Intel là đối tác chiến lược dài hạn

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác vừa có cuộc làm việc với Tập đoàn Intel Corporatio tại Washington D.C. (Hoa Kỳ).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng 20 năm Intel hoạt động tại Việt Nam và đánh giá cao vai trò của Intel là đối tác chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao.

“Trong gần hai thập kỷ qua, Intel đã đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu, phát triển chuỗi cung ứng điện tử, tạo việc làm chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao vai trò của Intel là đối tác chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao; đồng thời, ghi nhận nhà máy Intel Việt Nam hiện là cơ sở đóng gói và kiểm thử lớn nhất của Intel trên toàn cầu.

Việc Intel đưa công nghệ đóng gói, kiểm thử chip máy chủ về Việt Nam thể hiện niềm tin chiến lược của Tập đoàn đối với môi trường đầu tư và năng lực công nghệ của Việt Nam.

Thông tin về chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam xác định công nghiệp bán dẫn là ngành chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việt Nam mong muốn Intel tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cấp công nghệ, phát triển hệ sinh thái nhà cung cấp, thiết lập trung tâm R&D bán dẫn và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực quy mô lớn.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao các chương trình hợp tác về trí tuệ nhân tạo giữa Intel và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực nghiên cứu, xem xét trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và định hướng hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách ổn định, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó có lĩnh vực bán dẫn, yên tâm mở rộng đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Intel, Bà Robin Colwel, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác; đồng thời, chia sẻ kế hoạch tổ chức Hội nghị Nhà cung cấp nguyên liệu chiến lược tại Việt Nam trong năm 2026 cũng như các sáng kiến trong kế hoạch chiến lược chung nhằm thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn và chương trình Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam.

Bà Robin Colwell cho biết, Tập đoàn Intel mong muốn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan như: NIC trong các chương trình hợp tác cụ thể, thực chất để đưa Việt Nam trở thành cứ điểm trong các chuỗi giá trị sản xuất bán dẫn.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam coi Intel là đối tác chiến lược dài hạn trong phát triển ngành bán dẫn và mong muốn Tập đoàn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao.

Trước đó, vào sáng 19/2 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đã có cuộc làm việc với đại diện của Tập đoàn Apple. Chuỗi làm việc với các tập đoàn công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ thể hiện quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ cao và bán dẫn của khu vực vào năm 2045.

Tại buổi làm việc, về phía Việt Nam có sự tham dự của ông Đỗ Văn Sử, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, cùng đại diện một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính.

Về phía Intel, có sự tham dự của bà Robin Colwell, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu cùng các cộng sự./.

