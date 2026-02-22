Tổng thống Mỹ tiếp tục nâng mức thuế toàn cầu lên 15%

Tối 21/2 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tiếp tục nâng mức thuế quan toàn cầu đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15%.

Mức 10% mới được công bố chỉ một ngày trước đó sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các loại thuế quan sâu rộng của chính quyền Tổng thống Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định mức thuế trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức và “đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.”

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mô tả phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao nhằm hạn chế chính sách thuế quan của mình là một “quyết định vô cùng chống lại nước Mỹ.”

Ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Trump dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với hiệu lực bắt đầu từ ngày 24/2, trong đó miễn trừ một danh sách dài các sản phẩm khỏi việc bị áp mức thuế mới, bao gồm thịt bò, cà chua, cam, dược phẩm, xe chở khách và một số khoáng sản quan trọng.

Các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico cũng thuộc diện miễn trừ.

Theo CNBC News, Điều luật 122 cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại.

Sau thời hạn này, mọi quyết định gia hạn cần phải được Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ tìm cách khác để áp thuế mà không cần qua “ải” Quốc hội.

Ông cũng tuyên bố rằng tất cả các mức thuế có hiệu lực theo các Điều khoản 232 và 301 vẫn tiếp tục “đầy đủ hiệu lực.”

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng đang sử dụng Điều khoản 301 để mở các cuộc điều tra về khả năng tồn tại những hành vi thương mại không công bằng, có thể dẫn tới các mức thuế mới./.

