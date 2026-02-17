Nga triển khai công cụ giao dịch chứng khoán mới thay thế đồng USD

Ngày 16/2, Sàn Giao dịch Moskva đã bắt đầu một công cụ giao dịch mới - một loại tiền tệ tương tự USD - với mã giao dịch giao dịch USDRUB_TOM lần đầu tiên kể từ tháng 6/2024.

Theo trang thông tin của công cụ này, giao dịch mở cửa lúc 10:01 sáng giờ Moskva ở mức 70,5 ruble/USD, đạt đỉnh điểm ở mức 76,3175 ruble/USD.

Mã giao dịch này được sử dụng cho giao dịch cặp tiền tệ USD – ruble Nga với hình thức thanh toán "ngày mai". Các giao dịch được thực hiện mà không cần giao nhận USD thực tế ("USD thanh toán"); các nghĩa vụ được thanh toán thông qua các giao dịch đảo ngược (SWAP), khóa kết quả bằng ruble. Tất cả các giao dịch được thực hiện với một đối tác trung tâm.

Các nhà tham gia có quyền truy cập vào ký quỹ chéo và tài sản thế chấp thống nhất cho những vị thế trên thị trường ngoại hối và hợp đồng tương lai. Giao dịch bằng công cụ mới này được thực hiện hàng ngày từ 10:00 sáng đến 7:00 tối theo giờ Moskva.

Hiện tại, giao dịch chỉ dành cho các nhà tham gia thị trường chuyên nghiệp—những ngân hàng và các nhà môi giới.



Giao dịch USD đã bị tạm ngừng vào ngày 13/6/2024, do Sàn giao dịch Moskva bị áp lệnh trừng phạt của Mỹ từ ngày 12/6. Nhiều người cho rằng giao dịch với công cụ USDRUB_TOM là việc dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt trên, tuy nhiên theo giới chuyên gia, cơ sở hạ tầng của Sàn Giao dịch Moskva vẫn bị hạn chế, và những người hiện đang nắm giữ USD trong tài khoản ngoại hối của họ theo nghĩa ‘cổ điển’ truyền thống vẫn không thể mua hoặc bán chúng. Nền tảng mới này không liên quan đến việc trao đổi USD thực tế giữa các bên-nó là một công cụ phái sinh.

Điều này có nghĩa là USD được mua theo hình thức này không thể chuyển sang nền tảng khác hoặc rút về tài khoản ngân hàng. Tương tự, việc gửi USD “thực” vào nền tảng cũng không thể thực hiện được.

Mặt khác, các nhà xuất khẩu và nhập khẩu hiện có thể chỉ quan tâm đến công cụ mới này như một phương tiện để phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái, vì việc rút tiền mặt về tài khoản ngân hàng là không thể.



Tính đến 12:17 chiều giờ Moskva ngày 16/2, khối lượng giao dịch đạt 5 triệu ruble, và doanh thu đạt 354,54 triệu ruble./.

Đồng ruble Nga tăng giá mạnh nhất so với USD trong năm qua Tỷ giá hiện tại là 78,4 ruble/USD, so với 99,87 ruble/USD của năm trước, tăng 31%; đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994, đưa đồng ruble lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tiền tệ toàn cầu.