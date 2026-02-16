Bitcoin chật vật tìm hướng đi sau 4 tuần giảm liên tiếp

Giá bitcoin tiếp tục biến động và chưa xác định rõ xu hướng sau khi đợt phục hồi cuối tuần nhanh chóng hạ nhiệt.

Tính đến 9 giờ 45 phút sáng 16/2 giờ London, tức khoảng 16 giờ 45 phút giờ Việt Nam cùng ngày, đồng tiền số lớn nhất thế giới tăng nhẹ 0,2% lên mức 68.955 USD.

Trước đó, đồng bitcoin đã khép lại ngày 15/2 với mức giảm 2,6% tính theo tuần, đánh dấu tuần đi xuống thứ tư liên tiếp. Nỗ lực phục hồi ngắn ngủi đưa giá bitcoin áp sát mốc 71.000 USD vào ngày 14/2 đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Đồng tiền số lớn thứ hai là ether hiện giao dịch quanh mức 1.988 USD.

Hiện tại, bitcoin đã mất hơn 40% giá trị so với đỉnh lịch sử gần 127.000 USD thiết lập hồi tháng 10/2025. Đồng tiền này đang chật vật để bắt nhịp với đà tăng của vàng hay thị trường chứng khoán. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy thị trường tiền mã hóa nói chung đã "bốc hơi" gần 2.000 tỷ USD giá trị trong cùng giai đoạn.

Đà giảm bắt đầu từ đợt bán tháo ngày 10/10 khi hàng tỷ USD đặt cược vào tiền số bị thanh lý. Theo dữ liệu từ Bloomberg, kể từ thời điểm đó, các nhà đầu tư đã rút ròng hơn 8,4 tỷ USD khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin niêm yết tại Mỹ.

Sự suy yếu gần đây của Bitcoin khiến giới phân tích đặt câu hỏi liệu giá đã chạm đáy hay chưa. Ông Greg Magadini, Giám đốc phái sinh tại Amberdata, nhận định tâm lý xung quanh việc nắm giữ tài sản số và dòng tiền ra/vào các quỹ ETF sẽ là chỉ báo then chốt.

Trong khi đó, ngân hàng Standard Chartered tuần trước đã cắt giảm 30% dự báo giá Bitcoin vào cuối năm 2026. Ngân hàng này dự báo Bitcoin có thể giảm sâu về 50.000 USD trước khi phục hồi lên 100.000 USD vào cuối năm, thấp hơn mức dự báo 150.000 USD/BTC trước đây.

Tuy nhiên, xét về phân tích kỹ thuật, chuyên gia phân tích Tony Sycamore tại IG Australia cho rằng vẫn còn cơ hội phục hồi. Ông Sycamore nhận định miễn là bitcoin giữ được trên đường trung bình động 200 tuần ở mức 58.239 USD, ngưỡng đã được bảo vệ thành công hai tuần trước, thì vẫn còn dư địa để hồi phục về vùng kháng cự ban đầu từ 73.000 đến 75.000 USD./.

