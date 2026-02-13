Ngân hàng trung ương Nga xem xét tạm dừng cắt giảm lãi suất

Việc tạm dừng cắt giảm lãi suất sẽ giúp Ngân hàng trung ương Nga có thêm thời gian đánh giá tác động lạm phát từ các biện pháp tăng thuế, vốn được áp dụng để giảm thâm hụt ngân sách mà không phải cắt giảm chi tiêu.

Thống đốc Elvira Nabiullina hồi cuối năm 2025 từng cảnh báo rằng quá trình nới lỏng tiền tệ có thể cần những khoảng nghỉ để đảm bảo lạm phát giảm đúng lộ trình, khẳng định sẽ không có chế độ "tự động" cho việc hạ lãi suất.

Nỗ lực đưa lạm phát về mức mục tiêu 4% của Ngân hàng trung ương Nga đang gặp nhiều trở ngại do tác động kinh tế từ cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cơ quan này đã không đạt mục tiêu lạm phát trong 6 năm liên tiếp.

Dự báo lạm phát neo cao, kết hợp với đà tăng giá sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế quan tiện ích được điều chỉnh tăng trong năm nay, có thể khiến mục tiêu lạm phát không thể đạt được năm thứ 7 liên tiếp.

Lạm phát tháng 1/2026 ước tính tăng lên mức 6,45% từ mức 5,59% vào cuối năm 2025. Tốc độ tăng hàng tháng ước tính ở mức 2%, cao hơn mức 1,95% cần thiết để đạt mục tiêu cả năm của ngân hàng trung ương.

Bà Olga Belenkaya, chuyên gia phân tích tại Finam (Moskva), nhận định ngay cả khi giá cả tăng đúng theo lộ trình yêu cầu trong phần những tháng còn lại của năm, lạm phát vẫn có thể kết thúc ở mức khoảng 5,8%.

Đối với Ngân hàng trung ương Nga, rủi ro lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát hiện đang lớn hơn nguy cơ làm nguội lạnh nền kinh tế, ngay cả khi tăng trưởng đã chậm lại còn 1% trong năm 2025, giảm mạnh so với mức 4,9% của năm trước đó.

Phó Thống đốc Alexey Zabotkin khẳng định việc cắt giảm lãi suất sẽ "khớp chặt chẽ với tốc độ giảm lạm phát".

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nếu nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, Nga có thể kích hoạt một vòng xoáy lạm phát mới./.

