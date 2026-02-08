Trung Quốc tăng cường phòng ngừa rủi ro tiền điện tử

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và 7 cơ quan chính phủ khác mới đây đã phối hợp ban hành một thông báo về phòng ngừa rủi ro tiền điện tử, nhằm tiếp tục cải thiện các chính sách quản lý, bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia và ổn định xã hội.

Thông báo tái khẳng định tiền điện tử không có tư cách pháp lý của tiền tệ, việc thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử trong lãnh thổ Trung Quốc cấu thành hoạt động tài chính bất hợp pháp, và các tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho các tổ chức ở Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào.

Thông báo nhấn mạnh rằng việc mã hóa (tokenization) tài sản thế giới thực trong lãnh thổ Trung Quốc, cũng như cung cấp các dịch vụ trung gian, công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan, bị nghi ngờ cấu thành các hoạt động tài chính bất hợp pháp như phát hành trái phiếu mã hóa bất hợp pháp, chào bán chứng khoán ra công chúng trái phép, hoạt động kinh doanh chứng khoán và hợp đồng tương lai bất hợp pháp, huy động vốn bất hợp pháp, và sẽ bị cấm.

Các tổ chức và cá nhân nước ngoài không được phép cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ liên quan đến mã hóa tài sản thực tế cho các tổ chức trong nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo trang web của PBoC ngày 6/2, gần đây, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, các hoạt động đầu cơ và thổi phồng liên quan đến tiền ảo và mã hóa tài sản thực tế đã xảy ra thường xuyên. Công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro liên quan của Trung Quốc đang đối mặt với những tình huống và thách thức mới.

Thông báo cũng đưa ra các biện pháp cụ thể, toàn diện trong các khía cạnh bao gồm giám sát rủi ro, quản lý dòng vốn và dòng thông tin, trấn áp hoạt động “đào” tiền ảo, chống lại các hoạt động tội phạm, bất hợp pháp, đồng thời tăng cường giám sát chặt chẽ đối với việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các tổ chức trong nước.

Hơn nữa, các hiệp hội ngành nghề liên quan sẽ tăng cường quản lý trong ngành, từ đó củng cố một tuyến phòng ngừa rủi ro đa chiều, toàn diện./.

