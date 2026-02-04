Hải quan kiến nghị gỡ vướng kiểm dịch thực phẩm nhập khẩu để giải tỏa ùn tắc

Ngày 4/2, Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã gửi công văn hỏa tốc số 8881/CHQ-GSQL đến Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phản ánh về những vướng mắc phát sinh trong việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các lô hàng sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm.

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP vào ngày 26/01/2026, thay thế cho Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định mới này lại thiếu các quy định chuyển tiếp cụ thể về trình tự, thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng đặc thù, thuộc đối tượng phải kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.

Do đó, nhiều lô hàng dù đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng vẫn phải đợi chờ tại cửa khẩu do chưa thể hoàn thành thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Tình trạng này đang gây ra sự ùn tắc nghiêm trọng tại các khu vực cửa khẩu, làm phát sinh chi phí lưu kho bãi và ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Để giải quyết tình trạng cấp bách này, Cục Hải quan kiến nghị Cục Chăn nuôi và Thú y xem xét, áp dụng cơ chế hướng dẫn tương tự như Công văn số 358/TY-KD đã thực hiện trước đây.

Theo đó, trong giai đoạn chờ các cơ quan có thẩm quyền ban hành hướng dẫn chính thức cho Nghị định 46/2026/NĐ-CP, cơ quan Hải quan đề xuất được phép làm thủ tục thông quan cho các lô hàng dựa trên Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu do cơ quan kiểm dịch cấp. Trước đó, tại Công văn 358/TY-KD ngày 8/3/2019, Cục Chăn nuôi và Thú y cũng từng phối hợp với Cục Hải quan cho phép thông quan các lô hàng đạt yêu cầu kiểm dịch trên cơ sở mẫu Giấy chứng nhận 15b (sản phẩm động vật trên cạn) và mẫu 10TS (sản phẩm thủy sản). Việc này dựa trên cơ sở các sản phẩm được sản xuất từ các cơ sở đạt chuẩn quốc tế (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC...) vốn thuộc diện được "kiểm tra giảm"./.

Hải quan bố trí trực 24/7 đảm bảo thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trong đơn vị trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.