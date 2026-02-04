Tăng cường hợp tác ngành tài chính-tiền tệ giữa Việt Nam và Kazakhstan

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Á, tiếp nối chương trình làm việc tại Kazakhstan, ngày 3/2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã có cuộc làm việc với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Kazakhstan Timur Suleimenov.



Tại cuộc làm việc, Thống đốc Timur Suleimenov nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển trên mọi kênh, mọi cấp, mọi lĩnh vực, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Giới thiệu về Ngân hàng Trung ương Kazakhstan (NBK), Thống đốc Suleimenov chia sẻ NBK điều hành chính sách tiền tệ theo mục tiêu duy trì lạm phát hàng năm ở mức gần 5% trong trung hạn nhằm bảo đảm mục tiêu ổn định thị trường tài chính, giá cả.

NBK thực hiện các chức năng về xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ, đảm bảo hoạt động của hệ thống thanh toán, thực hiện điều tiết và kiểm soát ngoại hối, góp phần vào sự ổn định của hệ thống tài chính, tiến hành các hoạt động thống kê trong các lĩnh vực thống kê tiền tệ, thống kê thị trường tài chính và thống kê khu vực bên ngoài.



Theo ông Suleimenov, NBK đã đóng vai trò then chốt trong sự hình thành và phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Kazakhstan.

NBK là một trong những cơ quan chủ chốt hỗ trợ AIFC trong việc xây dựng khung pháp lý và các chính sách tài chính, nhằm thu hút đầu tư quốc tế và phát triển các dịch vụ tài chính tại khu vực.

Nhiệm vụ quan trọng của AIFC là tạo ra hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả và ổn định, mà NBK đóng vai trò giám sát và bảo vệ. Thông qua các cải cách quản lý tiền tệ và tài chính, NBK đã giúp AIFC trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính toàn cầu.

Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương, AIFC không chỉ phát triển mạnh mẽ về mặt cơ sở hạ tầng tài chính mà còn góp phần vào việc nâng cao uy tín và vai trò của Kazakhstan trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Thống đốc Ngân hàng NBK nhận định Việt Nam có cơ hội thuận lợi để phát triển trung tâm tài chính do hiện nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển tốt, đồng thời Việt Nam có quan hệ với nhiều định chế tài chính quốc tế.



Về phần mình, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng phối hợp với Ngân hàng Trung ương Kazakhstan để thúc đẩy ký mới MOU hợp tác giữa hai ngân hàng, mở rộng nội hàm hợp tác sang các vấn đề mới mà trước đây chưa có trong khuôn khổ MOU cũ - được ký kết giữa hai ngân hàng vào năm 2012 - như fintech, trung tâm tài chính quốc tế….



Tại cuộc làm việc, hai bên cũng thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm như chính sách kiểm soát lạm phát, thị trường vàng, fintech, ngân hàng số, quản lý ngoại tệ, dòng vốn.



Nhân dịp này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà chuyển lời mời của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tới Thống đốc Timur Suleimenov sang Việt Nam nhân dịp khoá họp Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, dự kiến vào tháng 6/2026, để ký kết MOU sau khi hai bên đạt thống nhất.



Cũng trong dịp này, ngày 1/2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đã tới thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan, thông báo những kết quả nổi bật về kinh tế-xã hội; tình hình chính trị, đối ngoại của đất nước, trong đó có một sự kiện trọng đại của đất nước vừa diễn ra, đó là nước ta đã tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã đề ra chiến lược, đường lối để đưa đất nước bứt phá, phát triển trong nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, cường thịnh, văn mình, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.



Cuộc làm việc với Thống đống Ngân hàng Trung ương Kazakhstan đã kết thúc chuỗi hoạt động của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trong khuôn khổ chuyến thăm Kazakhstan từ ngày 1-3/2./.

