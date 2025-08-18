Trong bảng xếp hạng mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Nga xếp hạng 71 trong bảng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ theo GDP bình quân đầu người với 14.260 USD/người.

Vị trí này đúng bằng xếp hạng của 10 năm về trước. Tuy nhiên, lần đầu tiên, Liên bang Nga đã mất vị trí dẫn đầu trong không gian hậu Xô Viết (không tính các nước Baltic) – Kazakhstan đã vượt lên trên với 14.770 USD/người.

Tuy một số ước tính khác về Nga cao hơn một chút - khoảng 15.100 USD vào năm 2024 và 17.200 USD vào năm 2025, song các nhà kinh tế giải thích nguyên nhân là vì đồng ruble mạnh lên chứ không phải là nhờ tăng trưởng kinh tế.

Về phần mình, Bộ Kinh tế Nga cho đánh giá này là dự báo tiêu cực về sự phát triển của nền kinh tế Nga và không phù hợp với thực tế.

Trong những năm gần đây, sức mua tương đương (PPP) đã trở thành một tiêu chí phổ biến trong giới chức trách để so sánh nền kinh tế Nga với các nước khác.

Với cách tính này tỷ giá hối đoái đôla và biến động của nó không được tính đến, điều này cho phép các nước đang phát triển vươn lên cao hơn trong bảng xếp hạng.

Nga đứng thứ tư thế giới về GDP được tính theo PPP, nhưng việc so sánh chỉ số này ở các quốc gia khác nhau vẫn chưa hoàn toàn chính xác do tính chất đặc thù của cách tính.

Đối với Kazakhstan, việc cải thiện thứ hạng xếp hạng không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Sự công nhận quốc tế đối với những thành công kinh tế của Kazakhstan có thể làm tăng sức hấp dẫn của nước này, bao gồm cả việc mở rộng đầu tư.

Mười quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng của IMF năm 2025 vẫn giữ nguyên thành phần như năm 2015, chỉ thay đổi một vài vị trí.

Luxembourg giữ nguyên vị trí dẫn đầu, với GDP bình quân đầu người là 140.940 USD (năm 2015 là 106.710 USD).

Ireland tăng từ vị trí thứ sáu lên vị trí thứ hai (108.920 USD), trong khi Thụy Sĩ (104.900 USD) tụt từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ ba./.

Nga khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Kazakhstan Nga và Kazakhstan bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân gần Ulken, Almaty, dự án quan trọng với tuổi thọ 60 năm, nâng cao công nghệ hạt nhân khu vực.