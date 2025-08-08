Nga khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Kazakhstan

Ngày 8/8, Nga và Kazakhstan đã khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân gần làng Ulken thuộc tỉnh Almaty tại quốc gia Trung Á này.



Tại lễ khởi công, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev cho biết Nga và Kazakhstan đã bắt đầu triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân nói trên.

Theo ông, Rosatom đang đề xuất xây dựng một nhà máy hàng đầu trên thị trường công nghệ hạt nhân và dự án tại Kazakhstan sẽ là một trong những ưu tiên của tập đoàn này, trong đó có việc bàn giao lò phản ứng VVER-1200.

Ở giai đoạn đầu của dự án, hai bên sẽ tiến hành khảo sát kỹ thuật địa điểm xây dựng.



Theo Rosatom, nhà máy điện hạt nhân này sẽ có tuổi thọ 60 năm và có thể kéo dài thêm 20 năm nữa.



Làng Ulken thuộc huyện Zhambyl, tỉnh Almaty, nằm bên hồ Balkhash, nơi có thể làm mát các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân./.

Nga trúng thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan Tập đoàn Rosatom của Nga dự kiến sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan gần làng Ulken bên hồ Balkhash, hồ lớn thứ hai ở Trung Á.