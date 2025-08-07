Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 6/8/2025 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo).

Cụ thể, Quyết định số 1689/QĐ-TTg sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo tại Điều 3 Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân như sau:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng ban.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn là Phó Trưởng ban Thường trực. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên là Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường Quốc hội.

Các thành viên Ban Chỉ đạo còn bao gồm: ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam; ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 6/8/2025.

Quyết định này là một bộ phận của Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Theo Quyết định số 72/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tham mưu, đề xuất giải pháp để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đồng thời, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển điện hạt nhân, đảm bảo chất lượng, an toàn, an ninh và hiệu quả; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam để báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong phát triển điện hạt nhân.

Ban Chỉ đạo thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các nhiệm vụ được giao./.

