Doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Sĩ tăng cường hợp tác đầu tư hạ tầng và kinh tế xanh

Ngày 3/2, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) do ông Philipp Roesler, Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam dẫn đầu. Buổi làm việc tập trung thảo luận về các cơ hội hợp tác tài chính và đầu tư trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào "Kỷ nguyên mới" với những mục tiêu tăng trưởng bứt phá.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho biết Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với khát vọng đạt mức tăng trưởng GDP hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Tài chính xác định việc khơi thông nguồn vốn FDI chất lượng cao là động lực then chốt, hỗ trợ đắc lực cho nội lực quốc gia.

Theo đó, trọng tâm trong chiến lược huy động nguồn lực của Chính phủ hiện nay là các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Cụ thể, Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030 và triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam với tổng mức đầu tư lên tới 70 tỷ USD. Đây là những dự án then chốt giúp kết nối cung-cầu và mở ra không gian phát triển kinh tế mới cho các nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính đang quyết liệt hoàn thiện khung pháp lý để vận hành các Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái tài chính minh bạch, tiệm cận các quy chuẩn quản trị quốc tế cao nhất để thu hút các định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Trong lộ trình hướng tới Net Zero vào năm 2050, Việt Nam ưu tiên kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp xanh và kinh tế số. Các dự án trọng điểm như mô hình 1 triệu héc-ta lúa phát thải thấp và phát triển thị trường tín chỉ carbon đang được Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Đồng thời, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào hạ tầng dữ liệu lớn (Big Data) trên nền tảng năng lượng sạch.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho biết Bộ Tài chính cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, nhất quán để nhà đầu tư yên tâm phát triển bền vững. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm khẳng định Bộ Tài chính sẽ quyết liệt tinh giản thủ tục hành chính, triệt tiêu các rào cản rườm rà với phương châm "đồng hành và tháo gỡ", cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, nhất quán để nhà đầu tư yên tâm phát triển bền vững.

Đại diện đoàn doanh nghiệp, ông Philipp Roesler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, hiện là Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam. Ông nhận định việc Việt Nam được nâng hạng lên "Thị trường mới nổi" là minh chứng rõ nét cho sức hút mạnh mẽ của nền kinh tế. Với sự tham gia của các định chế tài chính đang quản lý nguồn lực hàng chục nghìn tỷ USD, SVEF khẳng định sẵn sàng đóng vai trò tư vấn chiến lược cho các Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Ông Roesler cho biết phía SVEF mong muốn Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường cơ chế bảo hộ nhà đầu tư và duy trì sự ổn định trong chính sách thuế, pháp lý. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Ông Roesler nhấn mạnh các doanh nghiệp Thụy Sĩ rất quan tâm đến việc kết nối dòng vốn dài hạn vào các dự án hạ tầng và cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp lý cho thị trường tín chỉ carbon. Để các dự án tỷ đô sớm được thực hiện, phía SVEF mong muốn Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường cơ chế bảo hộ nhà đầu tư và duy trì sự ổn định trong chính sách thuế, pháp lý.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên thông qua Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính. Hai phía cùng kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm "hành động quyết liệt," đưa các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đi vào vận hành thực tế và hiệu quả./.

