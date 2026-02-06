Bitcoin trượt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024

Trong phiên giao dịch 5/2, bitcoin đã giảm 13% và xuyên thủng mốc 64.000 USD khi làn sóng bán tháo ngày càng trầm trọng và những hoài nghi về tương lai của tài sản kỹ thuật số gia tăng.

Đồng tiền mã hóa hàng đầu này có thời điểm rơi xuống mức 62.303,19 USD, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024.

Việc đồng tiền này phá vỡ ngưỡng 70.000 USD đã kích hoạt lực bán mạnh mẽ hơn, đưa giá trị tài sản về gần mức ghi nhận trước thời điểm bầu cử Mỹ.

Chỉ tính riêng trong tuần này, bitcoin đã mất gần 20% giá trị. Trong bối cảnh cấu trúc thị trường suy yếu và dòng vốn từ các định chế tài chính lớn có dấu hiệu đảo chiều, vị thế của bitcoin như một "vịnh tránh bão" đang bị đặt dấu hỏi lớn trước các rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị phức tạp.

Niềm tin của các nhà đầu tư vào loại tài sản từng được tôn vinh là "vàng kỹ thuật số" và công cụ lưu trữ giá trị độc đáo đang suy giảm nghiêm trọng.

Chuyên gia phân tích Marion Laboure, tại ngân hàng đầu tư Deutsche Bank, nhận định đợt bán tháo liên tục bitcoin phát đi tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư truyền thống đang mất dần sự quan tâm và tâm lý bi quan về tiền mã hóa đang bao trùm toàn thị trường.

Sự thận trọng của giới đầu tư ngày càng gia tăng khi nhiều tuyên bố mang tính cường điệu về bitcoin đã không trở thành hiện thực.

Thêm vào đó, việc áp dụng tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ vẫn ở mức rất hạn chế.

Hiệu suất của bitcoin đang thua xa vàng khi đồng tiền này giảm gần 30% trong năm qua, trái ngược hoàn toàn với mức tăng 68% của kim loại quý trong cùng giai đoạn.

Các đồng tiền mã hóa khác cũng giảm mạnh khi đồng ether mất 23% giá trị tuần này, hướng tới tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ cuối năm 2022. Đồng solana cũng chạm mức thấp nhất trong gần hai năm khi giảm 24% trong tuần.

Chuyên gia James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Coinshares, đánh giá 70.000 USD là ngưỡng tâm lý then chốt và việc không giữ được mốc này khiến khả năng giá bitcoin tiếp tục lùi về vùng 60.000 USD đến 65.000 USD trở nên rõ rệt hơn.

Đáng chú ý, nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức lớn - vốn được coi là bệ đỡ cho giá bitcoin trước đây - hiện đã đảo chiều đáng kể.

Báo cáo từ công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối CryptoQuant chỉ ra rằng nhu cầu từ các định chế tài chính đã suy giảm thực chất khi các quỹ hoán đổi danh mục ETF tại Mỹ đang là những bên bán ròng trong năm 2026, trái ngược với việc mua vào 46.000 bitcoin cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia tại CryptoQuant ghi nhận một tín hiệu đáng lo ngại khi lần đầu tiên kể từ tháng 3/2022, giá bitcoin đã rơi xuống dưới đường trung bình động 365 ngày và giảm 23% trong gần ba tháng qua, mức sụt giảm tệ hơn cả giai đoạn thị trường giá xuống đầu năm 2022.

Các chuyên gia dự báo đợt giảm giá này có khả năng đẩy bitcoin về vùng 60.000 USD./.

Giá Bitcoin lao xuống dưới 70.000 USD giữa làn sóng dịch chuyển dòng tiền Đồng Bitcoin giảm xuống dưới mốc 70.000 USD trong phiên 5/2 khi nhà đầu tư rút khỏi tài sản rủi ro, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và lo ngại về khung pháp lý tiền điện tử tại Mỹ.