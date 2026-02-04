Xuất khẩu chip AI của Nvidia sang Trung Quốc lại đối mặt rủi ro

Thương vụ bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của Nvidia sang Trung Quốc, vốn được Tổng thống Donald Trump chấp thuận về nguyên tắc cách đây gần hai tháng, đang rơi vào bế tắc. Quá trình rà soát an ninh kéo dài giữa các cơ quan Chính phủ Mỹ đã khiến việc cấp phép bị đình trệ, đẩy cả Nvidia lẫn các khách hàng Trung Quốc vào tình thế khó khăn.

Theo các nguồn tin thân cận, phía khách hàng Trung Quốc hiện vẫn đang duy trì thái độ thận trọng và chưa tiến hành đặt hàng chính thức đối với dòng chip H200. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự thiếu chắc chắn về khả năng được cấp phép cũng như các điều kiện đi kèm từ phía Mỹ.

H200 là một trong những chip AI tiên tiến của Nvidia, nhưng vẫn thấp hơn một thế hệ so với dòng Blackwell mới nhất của hãng.

Mấu chốt của sự trì hoãn nằm ở bất đồng giữa các cơ quan Chính phủ Mỹ. Trong khi Bộ Thương mại đã hoàn tất các bước phân tích kỹ thuật, Bộ Ngoại giao Mỹ lại đang nỗ lực thúc đẩy các biện pháp kiểm soát khắt khe hơn.

Mục tiêu của động thái này là nhằm gia tăng rào cản, khiến phía Trung Quốc khó có thể ứng dụng dòng chip H200 vào các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Mỹ. Một số nguồn tin cho biết lập trường cứng rắn này đang gây ra nhiều áp lực và khó khăn cho phía Nvidia.

Sự đình trệ này không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của Nvidia mà còn buộc một số nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng phải tạm dừng sản xuất linh kiện, bất chấp những kỳ vọng trước đó của CEO Jensen Huang về một thị trường tiềm năng có trị giá lên tới 50 tỷ USD mỗi năm.

Hồi tháng 12/2025, ông Huang đã vận động hành lang mạnh mẽ để đạt được một thỏa thuận với Nhà Trắng cho phép Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc. Theo đó, phía Mỹ đồng ý cấp phép xuất khẩu chip H200 cho Trung Quốc, nhưng yêu cầu một quy trình rà soát nghiêm ngặt liên ngành từ các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Năng lượng.

Đồng thời, Chính phủ Mỹ sẽ thu mức phí tương đương 25% doanh thu từ thương vụ, trong khi các doanh nghiệp còn phải đảm bảo ít nhất một nửa số lượng hàng xuất xưởng được dành cho khách hàng Mỹ.

Ngoài ra, toàn bộ sản phẩm còn phải trải qua quy trình kiểm định độc lập tại các phòng thí nghiệm nội địa và phía mua phải đáp ứng yêu cầu báo cáo liên quan đến mục đích sử dụng cuối cùng của các chip.

Về phía Trung Quốc, chính phủ nước này cũng đang bày tỏ sự thận trọng. Dù các cơ quan quản lý đã thảo luận về việc cho phép một số doanh nghiệp công nghệ tiếp cận chip H200, nhưng các phương án dự phòng bằng nguồn chip nội địa vẫn được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh không thể hoàn toàn tin cậy vào nguồn cung từ Mỹ./.

