Hạ tầng và năng lượng sẽ định hình cuộc đua AI toàn cầu?

Giới đầu tư mạo hiểm tại Israel cho rằng làn sóng phát triển tiếp theo của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không chỉ dựa vào thuật toán hay phần mềm, mà ngày càng phụ thuộc vào các yếu tố “cứng” như năng lượng, công nghệ làm mát và hạ tầng vật lý cho trung tâm dữ liệu và điện toán hiệu năng cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trao đổi với chương trình chuyên đề “VC Survey 2026: The Next Leap” về tầm nhìn chiến lược của giới đầu tư công nghệ Israel, bà Tali Rosenwaks - đối tác của quỹ đầu tư mạo hiểm Next Gear Ventures - nhận định năm 2026 có thể trở thành bước ngoặt của hệ sinh thái công nghệ nước này.

Theo đó, thị trường sẽ chuyển từ trạng thái phòng thủ, tập trung duy trì dòng tiền, sang giai đoạn chủ động xây dựng chiến lược tăng trưởng và thoái vốn dựa trên giá trị thực.

Bà Rosenwaks cho biết trong những năm gần đây, sự quan tâm chủ yếu tập trung vào AI tạo sinh, các ứng dụng Copilot và phần mềm tự động hóa. Tuy nhiên, khi AI được triển khai trên quy mô lớn, các trung tâm dữ liệu và cụm máy tính hiệu năng cao đang nhanh chóng đối mặt với giới hạn về nguồn điện và khả năng tản nhiệt.

Đây được xem là “nút thắt cổ chai” cản trở tham vọng mở rộng của AI.

Trong bối cảnh đó, những startup phát triển giải pháp phát điện tại chỗ, công nghệ làm mát ở cấp độ chip, vật liệu tản nhiệt thế hệ mới, lưới điện vi mô (microgrid) và hệ thống quản lý năng lượng thông minh được đánh giá sẽ giữ vai trò then chốt.

Dù hiện vẫn bị định giá thấp hơn so với các công ty phần mềm, nhóm doanh nghiệp hạ tầng này được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của kỷ nguyên AI.

Về xu hướng ứng dụng, bà Rosenwaks dự báo các tác nhân AI tự trị sẽ được triển khai sớm trong những lĩnh vực có quy trình lặp lại, dễ đo lường và rủi ro được kiểm soát, như logistics, kho vận, sản xuất công nghiệp, robot, quản lý đội xe, trung tâm dữ liệu và hệ thống năng lượng.

Giai đoạn đầu, AI đóng vai trò hỗ trợ; sau đó sẽ từng bước đảm nhận quyền ra quyết định độc lập.

Liên quan đến định giá startup, đại diện Next Gear Ventures cho biết nhà đầu tư đang quay trở lại với các tiêu chí cốt lõi như tăng trưởng doanh thu, hiệu quả sử dụng vốn, biên lợi nhuận, kinh tế đơn vị và lộ trình tiến tới lợi nhuận.

Những doanh nghiệp DeepTech có kỷ luật tài chính, khách hàng thực tế và khả năng thương mại hóa rõ ràng đang được ưu tiên hơn so với các dự án chỉ dựa vào tầm nhìn.

Các chuyên gia nhận định nếu xu hướng này tiếp diễn, cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực AI sẽ mở rộng từ phần mềm sang hạ tầng, nơi năng lượng, làm mát và phần cứng trở thành yếu tố quyết định, qua đó tái định hình cấu trúc của ngành công nghệ toàn cầu trong những năm tới./.

