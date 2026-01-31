Instagram nghiên cứu tính năng giúp rời khỏi Danh sách bạn bè của người khác

Tập đoàn công nghệ Meta ngày 30/1 cho biết nền tảng chia sẻ hình ảnh và video Instagram đang phát triển một tính năng cho phép người dùng xóa tên mình khỏi danh sách Bạn bè thân thiết của người khác.

Tính năng này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu và chưa được thử nghiệm công khai.

Tính năng Bạn bè thân thiết của mạng xã hội cho phép người dùng chia sẻ Stories, Reels và bài đăng với một nhóm người được chọn, thay vì toàn bộ người theo dõi của họ.

Kể từ khi tính năng này ra mắt vào năm 2018, người dùng chưa thể xóa tên mình khỏi danh sách Bạn bè thân thiết của người khác.

Theo thông tin từ kỹ sư Alessandro Paluzzi, Meta sẽ cảnh báo người dùng rằng nếu họ rời khỏi danh sách Bạn bè thân thiết, họ sẽ không thể xem nội dung Bạn bè thân thiết của người đó trừ khi người đó thêm họ lại vào danh sách của mình.

Mặc dù một số người chắc chắn sẽ cảm thấy không hài lòng nếu người khác rời khỏi danh sách Bạn bè thân thiết của họ, nhưng tính năng này có thể sẽ là một bổ sung được đánh giá cao đối với những người không muốn bị đưa vào danh sách của một số người nhất định.

Trong khi đó, Snapchat, một trong những đối thủ cạnh tranh chính của Instagram, đã cho phép người dùng tự xóa mình khỏi story riêng tư của người khác - một tính năng tương tự.

Hiện tại, chưa rõ khi nào hoặc liệu Instagram có kế hoạch phát hành rộng rãi tính năng trên hay không.

Ngoài các bản cập nhật về Bạn bè thân thiết, Instagram cũng đang phát triển những tính năng mới khác.

Đầu tuần này Meta cho biết có kế hoạch thử nghiệm những gói đăng ký mới cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tính năng độc quyền trên những nền tảng Instagram, Facebook và WhatsApp.

Trong khi Meta không chia sẻ chi tiết về các tính năng cụ thể mà các gói đăng ký này sẽ bao gồm, ông Paluzzi cho biết gói đăng ký cao cấp trên Instagram sẽ cho phép người dùng tạo danh sách đối tượng không giới hạn, xem những người theo dõi nào không theo dõi lại họ và xem Stories mà người đăng không biết.

Meta cho biết mục tiêu của tập đoàn này với các gói đăng ký sắp tới là cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào những tính năng đặc biệt và kiểm soát nhiều hơn về cách họ chia sẻ và kết nối, trong khi vẫn giữ nguyên các trải nghiệm cốt lõi miễn phí.

Meta dường như không bị ràng buộc vào một chiến lược duy nhất, vì tập đoàn này có kế hoạch thử nghiệm nhiều tính năng và gói đăng ký khác nhau và mỗi gói đăng ký ứng dụng sẽ cung cấp một bộ tính năng độc quyền riêng biệt./.

Instagram ra mắt thuật toán cho phép người dùng tự kiểm soát nội dung được gợi ý Tính năng này hiển thị cho người dùng bản tóm tắt các sở thích hàng đầu của họ và cho phép họ nhập các chủ đề cụ thể để tinh chỉnh nguồn cấp dữ liệu của mình.