Doanh thu công ty mẹ của Google lần đầu tiên vượt mốc 400 tỷ USD

Ngày 4/2, Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, công bố báo cáo tài chính cho thấy doanh thu năm 2025 tăng cao kỷ lục, do đầu tư nhiều vào các dịch vụ điện toán đám mây nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

“Đại gia” công nghệ của Mỹ cho biết tổng doanh thu cả năm của Alphabet lần đầu tiên vượt ngưỡng 400 tỷ USD. Riêng trong quý 4/2025, doanh thu đạt 113,8 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi là công cụ tìm kiếm và điện toán đám mây.

Lợi nhuận của tập đoàn đạt 34,5 tỷ USD trong quý vừa qua, với doanh thu từ điện toán đám mây tăng vọt 48% lên 17,7 tỷ USD.

Theo Giám đốc điều hành Sundar Pichai, các khoản đầu tư vào AI và cơ sở hạ tầng đang thúc đẩy doanh thu và tăng trưởng của Alphabet trên mọi lĩnh vực.

Mảng kinh doanh cốt lõi của Google - công cụ tìm kiếm và quảng cáo - vẫn là động lực doanh thu chính, đem lại doanh thu 82,3 tỷ USD trong quý cuối năm 2025, tăng từ mức 72,5 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Doanh thu quảng cáo trên YouTube cũng tăng mạnh từ 10,5 tỷ USD lên 11,4 tỷ USD. Nguồn thu từ quảng cáo trực tuyến đem lại cho Alphabet lợi thế khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI.

Google cho biết hiện có hơn 325 triệu người đăng ký trả phí các dịch vụ dành cho người dùng, bao gồm cả Google One và YouTube Premium.

Công cụ AI Gemini của Google tiếp tục tăng trưởng nhanh. Ứng dụng này đã vượt mốc 750 triệu người dùng hằng tháng, tăng thêm 100 triệu so với tháng 11/2025. Nhà phân tích Nate Elliott của Emarketer dự báo Google sẽ vượt OpenAI trong năm nay để chiếm vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI.

Alphabet cho biết trong năm 2026 sẽ tăng gần gấp đôi mức đầu tư năm 2025 để theo kịp cuộc đua công nghệ tại Thung lũng Silicon. Tập đoàn dự kiến chi phí vốn khoảng 175-185 tỷ USD trong năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm AI./.

