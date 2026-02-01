Doanh số Toyota tại Việt Nam vượt 1,04 triệu xe sau hơn 30 năm

Chiều 1/2, Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV) công bố kết quả bán hàng tháng 1/2026 của Liên doanh này đạt 4.852 xe, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời nâng tổng doanh số tích lũy lên 1.047.389 xe sau hơn 30 năm góp mặt tại Việt Nam.

Kết quả này cho thấy sự khởi đầu tích cực của Toyota cũng như toàn thị trường ôtô Việt Nam ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, dòng xe Hybrid Electric tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với 217 xe bán ra trong tháng Một. Con số này phản ánh xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển rõ nét sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thị trường ôtô trong nước thời gian tới.

Không chỉ ở phân khúc xe phổ thông, thương hiệu xe sang Lexus cũng duy trì được sức hút ổn định. Trong tháng 1/2026, đã bàn giao 207 xe tới tay khách hàng.

Lũy kế từ khi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam đến nay, Lexus đã giao tổng cộng 16.271 xe, qua đó khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc xe cao cấp.

Xét theo từng mẫu xe, Yaris Cross tiếp tục là “đầu tàu” doanh số của Toyota Việt Nam trong tháng đầu năm với 1.150 xe bán ra, giữ vững vị trí dẫn đầu toàn hệ thống. Xếp ngay sau là mẫu sedan Vios với doanh số đạt 1.118 xe, cho thấy sức hút bền bỉ của dòng xe này đối với người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh đó, các mẫu xe khác như Veloz Cross, Innova Cross và Corolla Cross cũng ghi nhận kết quả bán hàng tích cực, lần lượt đạt 861 xe, 546 xe và 125 xe trong tháng Một.

Kết quả này cho thấy danh mục sản phẩm đa dạng của Toyota đang đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng ở nhiều phân khúc, từ xe đô thị, xe gia đình cho đến các mẫu xe đa dụng.

Với đà tăng trưởng ngay từ tháng đầu năm, Toyota Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong những tháng tiếp theo, góp phần thúc đẩy sự sôi động của thị trường ôtô Việt Nam năm 2026./.

