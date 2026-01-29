Thị trường ôtô Ấn Độ chuẩn bị đón nhận sự thay đổi mang tính lịch sử

Thị trường ôtô Ấn Độ - vốn từng được xem là "pháo đài bất khả xâm phạm" với mức thuế nhập khẩu cao ngất ngưởng, đang chuẩn bị đón nhận một sự thay đổi mang tính lịch sử.

Hiện tại, Ấn Độ áp dụng mức thuế nhập khẩu rất cao, từ 70%-110% đối với ôtô nhập khẩu nguyên chiếc, khiến giá xe châu Âu trở nên đắt đỏ và khó tiếp cận đối với đa số người tiêu dùng tại thị trường này.

Nhưng theo Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mới được chốt lại vào ngày 27/1 với Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ sẽ cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với các dòng xe cao cấp của khối này, mở ra cơ hội chưa từng có cho các thương hiệu hạng sang như BMW, Mercedes-Benz và Audi thâm nhập sâu hơn vào thị trường tỷ dân này.

Chia sẻ với báo giới, một quan chức Chính phủ Ấn Độ cấp cao cho biết đối với xe có giá nhập khẩu từ 15.000-35.000 euro (tương đương 17.979-41.951 USD), thuế nhập khẩu sẽ giảm xuống còn 35% với hạn ngạch 34.000 xe/năm. Ở phân khúc cao cấp hơn, các xe có giá từ 35.000-50.000 euro và trên 50.000 euro sẽ được hưởng mức thuế giảm sâu hơn, xuống còn 30% với hạn ngạch nhập khẩu lần lượt là 33.000 xe cho mỗi nhóm.

Như vậy, mức thuế 110% trước đây đối với các dòng xe sang sẽ giảm xuống chỉ còn 30-35%. Theo chuyên trang thông tin tài chính về Ấn Độ India Briefing, lộ trình dài hạn còn tham vọng hơn: thuế nhập khẩu có thể giảm xuống mức 10% trong tương lai đối với một số lượng hạn ngạch nhất định - có thể lên tới 250.000 xe/năm.

Đối với xe điện, Ấn Độ áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn để bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ trong nước.

Theo quan chức chính phủ, thuế nhập khẩu đối với 20.000 xe điện sản xuất tại châu Âu sẽ chỉ được cắt giảm xuống mức 30-35% sau 5 năm kể từ khi FTA có hiệu lực. Việc giảm thuế này cũng chỉ áp dụng cho các mẫu xe điện có giá trên 20.000 euro. Tương tự như xe động cơ đốt trong, thuế suất đối với xe điện sẽ giảm dần xuống 10% sau 5 năm tiếp theo và hạn ngạch nhập khẩu hàng năm sẽ tăng lên 90.000 xe.

Mặc dù mở cửa, Ấn Độ vẫn duy trì một chiến lược bảo hộ ngành sản xuất ôtô trong nước: Việc giảm thuế chỉ áp dụng cho phân khúc xe cao cấp giá trên 15.000 euro, nơi các nhà sản xuất nội địa chưa thực sự mạnh.

Ngược lại, phân khúc xe giá rẻ dưới 15.000 euro - vốn là thị trường lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất tại Ấn Độ, vẫn được giữ nguyên mức thuế cao để bảo vệ các hãng xe trong nước như Tata Motors và Mahindra, đồng thời khuyến khích những hãng nước ngoài đầu tư lắp ráp tại chỗ theo sáng kiến "Make in India."

Ngoài ra, dù Ấn Độ sẽ giảm mạnh thuế nhập khẩu ôtô, chính sách này chỉ áp dụng cho lượng phương tiện nhập khẩu trong hạn ngạch đã thỏa thuận. Lượng xe nhập khẩu vượt quá hạn ngạch sẽ tiếp tục phải chịu mức thuế cao hiện hành, đảm bảo rằng việc tự do hóa thị trường vẫn được giới hạn và có mục tiêu cụ thể.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) đã hoan nghênh thỏa thuận này, coi đây là một cột mốc quan trọng. Ngành công nghiệp ôtô là trụ cột của kinh tế châu Âu, đóng góp hơn 8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối và tạo ra thặng dư thương mại gần 94 tỷ euro.

Mặc dù ngành ôtô châu Âu cho rằng mức thuế thấp hơn khó có thể dẫn đến việc giảm giá xe ngay lập tức nhưng sẽ cho phép họ đưa nhiều mẫu xe mới vào thị trường Ấn Độ hơn. Đồng thời, việc gia tăng thương mại song phương cũng hứa hẹn thúc đẩy tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và tăng cường hội nhập chuỗi cung ứng trong trung và dài hạn.

Ấn Độ hiện là thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới về doanh số, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, phân khúc xe sang vẫn còn rất khiêm tốn, chiếm chưa đến 1% trong tổng số 4,4 triệu xe con được bán ra tại thị trường này vào năm ngoái. Dù vậy, với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng và nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm xa xỉ, thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ là cú hích cần thiết để phân khúc xe sang tại Ấn Độ bứt phá trong những năm tới./.

