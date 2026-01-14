Tesla thông báo ngừng bán gói phần mềm tự lái trọn đời

Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk, vừa chính thức thông báo kể từ ngày 14/2 tới, gói phần mềm Tự lái hoàn toàn (FSD) của hãng sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thuê bao hằng tháng, thay vì cho phép khách hàng mua trọn đời như hiện nay.

Tại thị trường Mỹ, chủ sở hữu xe điện Tesla hiện vẫn có 2 lựa chọn: mua trọn đời gói FSD (có giám sát) với mức phí thanh toán một lần là 8.000 USD, hoặc đăng ký thuê bao với giá 99 USD/tháng.

Tuy nhiên, quyết định mới nói trên sẽ chấm dứt hình thức thanh toán một lần, buộc người dùng phải chuyển sang mô hình trả phí định kỳ nếu muốn sử dụng các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến của hãng.

FSD là hệ thống hỗ trợ lái xe bậc cao, cho phép phương tiện tự động chuyển làn và tuân thủ các tín hiệu giao thông trên đường phố đô thị - những tính năng vượt trội hơn so với hệ thống Autopilot tiêu chuẩn vốn chỉ hỗ trợ tăng tốc, phanh và giữ làn trên đường cao tốc.

Dù có tên gọi là "Tự lái hoàn toàn," Tesla vẫn đính kèm thuật ngữ "có giám sát" để nhấn mạnh rằng người lái phải luôn chú ý quan sát và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Hiện tại, phiên bản FSD không người giám sát chỉ được Tesla ứng dụng hạn chế trong việc di chuyển xe từ dây chuyền lắp ráp đến bãi giao hàng tại một số nhà máy.

Động thái chuyển đổi mô hình kinh doanh của Tesla diễn ra trong bối cảnh hãng đang đối mặt với những áp lực pháp lý đáng kể.

Năm ngoái, Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra đối với 2,88 triệu xe Tesla trang bị hệ thống FSD sau khi ghi nhận hơn 50 báo cáo về các hành vi vi phạm an toàn giao thông và hàng loạt vụ va chạm liên quan.

Việc chuyển sang mô hình thuê bao được giới phân tích nhận định là bước đi giúp Tesla tối ưu hóa doanh thu định kỳ từ phần mềm, đồng thời có thể giúp hãng linh hoạt hơn trong việc cập nhật và quản lý các tính năng an toàn theo yêu cầu của cơ quan chức năng./.

Vì sao doanh số xe điện Tesla tụt lại phía sau BYD của Trung Quốc Sự sụt giảm doanh số diễn ra khi Tesla đang nỗ lực chuyển hướng kinh doanh sang robot và xe tự hành với robot hình người Optimus và Cybercab không cần vô lăng.