Mỹ: Hơn 80.000 xe Chevrolet bị lỗi âm thanh cảnh báo người đi bộ

Hơn 80.000 xe Chevrolet đang được đưa về xưởng sửa chữa trên toàn nước Mỹ sau khi cơ quan kiểm soát an toàn giao thông liên bang xác nhận hệ thống âm thanh cảnh báo người đi bộ trên các xe này không đạt tiêu chuẩn an toàn bắt buộc. Vấn đề liên quan trực tiếp tới các mẫu xe điện Chevrolet Equinox EV đời 2025 và 2026.

Theo thông báo của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia, các xe Equinox EV nói trên không tuân thủ quy định liên bang về mức âm thanh tối thiểu đối với xe điện và xe hybrid.

Hệ thống cảnh báo người đi bộ, vốn được thiết kế để phát ra âm thanh bên ngoài khi xe vận hành ở tốc độ thấp, đã không hoạt động đúng mức theo yêu cầu luật định.

Hãng General Motors cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc hiệu chỉnh phần mềm không chính xác trong hệ thống âm thanh cảnh báo. Sai lệch này khiến xe không thể phát ra âm thanh với cường độ tương đối bắt buộc khi xe di chuyển từ trạng thái đứng yên lên vận tốc 6,2 dặm một giờ, làm giảm khả năng nhận biết của người đi bộ trong môi trường giao thông đô thị.

Giới chức an toàn giao thông cảnh báo rằng trong một số điều kiện nhất định, người đi bộ có thể không phân biệt được bằng âm thanh liệu một chiếc xe đang tăng tốc hay giảm tốc, từ đó phát sinh nguy cơ mất an toàn.

Lỗi này đặc biệt đáng quan ngại đối với người cao tuổi và người khiếm thị - những đối tượng phụ thuộc nhiều vào tín hiệu âm thanh để nhận diện phương tiện đang tới gần.

Cuộc điều tra được phát động sau khi một kỹ sư của General Motors đệ trình báo cáo nội bộ lên chương trình Speak Up for Safety vào tháng 9/2025, sau khi thử nghiệm một xe Chevrolet Equinox EV 2025.

Kết quả cho thấy xe không đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang số 141, quy định mức thay đổi âm lượng tương đối khi xe di chuyển từ trạng thái đứng yên tới 10 km/h.

Điều tra tiếp theo xác định rằng cả hai hiệu chỉnh phần mềm cho xe đời 2025 và 2026 đều có khả năng không đạt chuẩn, dù khác với phần mềm đã sử dụng cho xe đời 2024.

Theo thông báo chính thức, cho tới nay chưa ghi nhận tai nạn hay sự cố nào liên quan trực tiếp tới lỗi này. General Motors cho biết biện pháp khắc phục sẽ là cập nhật phần mềm cho mô đun điều khiển thân xe, thực hiện qua công nghệ cập nhật không dây hoặc do các trung tâm dịch vụ đại lý trực tiếp tiến hành./.

