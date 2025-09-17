Mỹ điều tra lỗi tay nắm cửa trên xe Model Y của Tesla

Ngày 16/9, Cơ quan An toàn Giao thông quốc gia (NHTSA) của Mỹ đã mở cuộc điều tra về lỗi tay nắm cửa trên dòng xe SUV Model Y của hãng xe điện Tesla, sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại về việc cửa xe không thể mở trong một số điều kiện nhất định.

Theo thông tin từ Văn phòng điều tra lỗi (ODI) thuộc NHTSA, đã có 9 báo cáo từ chủ xe không thể vào lại bên trong xe.

Trong nhiều trường hợp, các phụ huynh bị kẹt bên ngoài sau khi xuống xe và không thể mở cửa sau để đưa con nhỏ ra ngoài. Có 4 trường hợp buộc phải đập vỡ kính để vào lại xe.

Điều tra sơ bộ cho thấy sự cố có thể xảy ra khi khóa điện tử không nhận đủ điện áp từ hệ thống pin của xe. Tuy nhiên, ODI lưu ý rằng không có báo cáo nào cho thấy cảnh báo pin yếu được hiển thị, khiến nguyên nhân trở nên phức tạp hơn.

ODI cũng cho biết Tesla trang bị cơ chế mở cửa thủ công từ bên trong, nhưng tính năng này khó tiếp cận đối với trẻ em và một số chủ xe không biết về sự tồn tại của nó.

Theo hướng dẫn sử dụng của Tesla, việc khôi phục nguồn điện cho khóa cửa điện tử yêu cầu một quy trình phức tạp, trong đó có kết nối nguồn điện bên ngoài. Tuy nhiên, điều này không dễ thực hiện trong tình huống khẩn cấp./.

