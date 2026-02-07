Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Hàn Quốc chuyển nhầm 620.000 bitcoin

Ngày 7/2, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bithumb của Hàn Quốc thông báo đã thu hồi thành công phần lớn trong số 620.000 bitcoin (BTC) bị gửi nhầm cho khách hàng.

Sự cố hy hữu này xuất phát từ sai sót trong quá trình thao tác dữ liệu của nhân viên.

Theo thông báo từ Bithumb, sự việc xảy ra vào khoảng 19h00 ngày 6/2 (giờ địa phương). Trong quá trình thực hiện chương trình khuyến mãi cho khách hàng, một nhân viên của sàn đã nhập nhầm đơn vị phần thưởng từ "Won Hàn Quốc" (KRW) sang "bitcoin" (BTC).

Sai sót này dẫn đến việc hệ thống tự động chuyển tổng cộng 620.000 BTC vào tài khoản của 249 người dùng tham gia sự kiện.

Tính trung bình, mỗi khách hàng đã nhận được khoảng 2.490 BTC, tương đương 244 tỷ Won (khoảng 166 triệu USD). Ngay sau khi phát hiện sự cố, vào lúc 19h40 cùng ngày, Bithumb đã lập tức phong tỏa toàn bộ giao dịch và tính năng rút tiền của các tài khoản liên quan để ngăn chặn thiệt hại lan rộng.

Về kết quả xử lý, phía Bithumb xác nhận đã thu hồi ngay lập tức 618.212 BTC. Đối với 1.788 BTC đã bị người dùng thực hiện lệnh bán trước khi tài khoản bị khóa, sàn giao dịch này cho biết đã thu hồi được 93% lượng tài sản này. Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 125 BTC vẫn chưa được thu hồi.

Sự cố trên đã gây ra biến động nhẹ trên thị trường tiền kỹ thuật số trong ngắn hạn. Do một số người dùng nhận được lượng lớn BTC và thực hiện lệnh bán tháo ngay lập tức, giá bitcoin trên sàn Bithumb đã ghi nhận mức sụt giảm cục bộ.

Tuy nhiên, tình hình đã dần ổn định trở lại sau khi các biện pháp ngăn chặn được thực thi./.

