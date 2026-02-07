Không khí sắm Tết sôi động tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm trước Tết, kết nối sản phẩm vùng miền và lan tỏa giá trị hàng Việt trong dịp cuối năm.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Hà Nội trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, chuẩn bị cho mùa xuân mới.

Không chỉ có người dân Thủ đô, nhiều khách đến từ các tỉnh, thành khác cũng tìm về đây, coi hội chợ như một điểm dừng chân trong hành trình sắm Tết đầu năm.

Dạo quanh các khu gian hàng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những nhóm khách vừa tham quan, vừa tìm hiểu thông tin sản phẩm, trao đổi trực tiếp với người bán để lựa chọn những mặt hàng phù hợp.

Từ nông sản, thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến đồ thủ công truyền thống, mỗi gian hàng đều mang đến những nét riêng, phản ánh đặc trưng của từng vùng miền.

Với nhiều người tiêu dùng, việc được gặp gỡ trực tiếp người sản xuất, người kinh doanh giúp họ yên tâm hơn về chất lượng, nguồn gốc và giá trị của sản phẩm./.