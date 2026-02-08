Tháng 1/2026: Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 238,3 triệu USD

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 238,3 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: xây dựng đạt 150,9 triệu USD, chiếm 63,3% tổng vốn đầu tư; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 30,7 triệu USD, chiếm 12,9%; vận tải kho bãi đạt 27,9 triệu USD, chiếm 11,7%./.
Tháng Một: Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách và FDI tăng trưởng mạnh
Trong tháng Một vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 43,1 nghìn tỷ đồng, đạt 4,8% kế hoạch năm và tăng 19,3% so với cùng kỳ, đáng chú ý là vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3%.