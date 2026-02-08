Multimedia

Tháng 1/2026: Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 238,3 triệu USD

info-dau-tu-nuoc-ngoai.jpg

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 238,3 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: xây dựng đạt 150,9 triệu USD, chiếm 63,3% tổng vốn đầu tư; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 30,7 triệu USD, chiếm 12,9%; vận tải kho bãi đạt 27,9 triệu USD, chiếm 11,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#vốn đầu tư ra nước ngoài #xây dựng
