Tháng Một: Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách và FDI tăng trưởng mạnh

Ngày 6/2, Cục Thống kê công bố hoạt động đầu tư trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ rệt với sự tăng trưởng mạnh mẽ của cả nguồn lực trong nước và dòng vốn ngoại.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 43,1 nghìn tỷ đồng, đạt 4,8% kế hoạch năm và tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2025. Điểm đáng chú ý là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, xác lập mức thực hiện cao nhất của tháng Một trong vòng 5 năm qua. Trong bối cảnh các công trình mới đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư, khối lượng thực hiện chủ yếu tập trung tại các dự án chuyển tiếp và công tác phân khai kế hoạch vốn năm 2026.

Trong cơ cấu vốn đầu tư công, vốn do Trung ương quản lý đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bộ Xây dựng dẫn đầu với 4,3 nghìn tỷ đồng, tăng tới 59,8%. Tuy nhiên, một số đơn vị như: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ lại ghi nhận mức giảm đáng kể từ 52,2% đến 69,5%. Ở cấp địa phương, vốn thực hiện đạt 37,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% với sự đóng góp chủ đạo từ ngân sách cấp tỉnh đạt 28,5 nghìn tỷ đồng và ngân sách cấp xã tăng trưởng mạnh 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với dòng vốn ngoại, mặc dù tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/1 là 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ, nhưng số dự án cấp mới lại tăng trưởng khả quan. Cụ thể, có 349 dự án mới được cấp phép với tổng vốn 1,49 tỷ USD, tăng 23,8% về số dự án và tăng 15,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến-chế tạo tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi thu hút 1,05 tỷ USD vốn cấp mới, chiếm 70,8% tổng vốn đăng ký mới; Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 243,2 triệu USD. Trong số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án mới, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 906,1 triệu USD, chiếm hơn 60% tổng vốn đăng ký cấp mới, theo sau là Trung Quốc và Nhật Bản.

Về vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, trong tháng ghi nhận có 91 lượt dự án đăng ký tăng thêm 888,5 triệu USD và 265 lượt góp vốn mua cổ phần với giá trị 198,4 triệu USD. Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và điều chỉnh, ngành công nghiệp chế biến-chế tạo chiếm tới 79,2% tổng vốn. Sự tin tưởng của nhà đầu tư ngoại còn được minh chứng qua con số 1,68 tỷ USD vốn thực hiện, trong đó mảng chế biến-chế tạo chiếm ưu thế tuyệt đối với 1,39 tỷ USD. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản và sản xuất, phân phối điện cũng đóng góp đáng kể vào lượng vốn giải ngân thực tế.

Ở chiều ngược lại, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng chứng kiến sự tăng trưởng trong tháng đầu năm. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài bao gồm cấp mới và điều chỉnh đạt 238,3 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 27 dự án cấp mới với tổng vốn 230,8 triệu USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây dựng với 150,9 triệu USD, chiếm 63,3% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. Trong số 18 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư, Kyrgyzstan là điểm đến lớn nhất của dòng vốn Việt với 149,9 triệu USD, tiếp đến là Angola và Kazakhstan./.

