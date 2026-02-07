Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 31.097 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh/thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng các nền tảng số.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua 10 chuyên đề./.