5 trụ cột chiến lược mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được đánh giá là một cột mốc lớn, mang tính bước ngoặt, không chỉ định hình chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, mà còn mở ra một chương phát triển mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải - một trong số 1.586 đại biểu chính thức tham dự Đại hội XIV hồi tháng Một vừa qua tại Hà Nội - đã phân tích những quyết sách chủ đạo có ý nghĩa nền tảng và tác động lâu dài nhất được Đại hội thông qua, trong bối cảnh khu vực và thế giới đang biến động sâu sắc.

Nhắc lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp báo quốc tế chiều 23/1, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định Đại hội XIV “đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp,” là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong dòng chảy lịch sử của đất nước. Đại hội thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, phản ánh ý chí, bản lĩnh, khát vọng và chiều sâu văn hóa của Đảng và Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Trịnh Đức Hải đánh giá trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động và thay đổi sâu sắc chưa từng có trong 80 năm kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (năm 1945), các quyết sách được Đại hội XIV thông qua cho thấy tư duy chiến lược sắc bén, sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa các giá trị cốt lõi và những đột phá mang tính dẫn dắt.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, có 5 nhóm quyết sách chủ đạo mang ý nghĩa nền tảng và tác động lâu dài nhất đã được đưa ra tại Đại hội XIV.

Trước hết là quyết sách về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 theo hướng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hành động, thúc đẩy các đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới.

Quan điểm xuyên suốt là lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân. Trọng tâm là hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững, trong đó, thể chế chính trị giữ vai trò then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, còn các thể chế khác giữ vị trí quan trọng.

Thứ hai là quyết sách về xác lập mô hình tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính, tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới có chất lượng cao.

Trọng tâm của mô hình này là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trên cơ sở đó, hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị và các đặc khu kinh tế thế hệ mới, có tầm vóc ngang bằng khu vực và toàn cầu.

Thứ ba là quyết sách về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Việc xác lập quan điểm tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh đối ngoại như một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên đã tạo nên thế trận toàn dân bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, chủ động về chiến lược và linh hoạt về sách lược.

Đại hội XIV tái khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong kỷ nguyên mới, đối ngoại Việt Nam được phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước, nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực đóng góp vào duy trì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, với tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thứ tư là quyết sách quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc,” khẳng định Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân được coi là thước đo và mục tiêu phấn đấu xuyên suốt.

Đại sứ Trịnh Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, được Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2025-2028, ngày 16/1/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ năm là quyết sách coi phát triển con người và phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đại hội XIV nhấn mạnh xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, với trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, coi trọng đầu tư cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an ninh, an sinh, an toàn, an dân, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách và những nhóm yếu thế trong xã hội.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, với 5 nhóm quyết sách mang tính nền tảng và dài hạn nói trên, Đại hội XIV không chỉ đặt ra định hướng chiến lược cho giai đoạn trước mắt, mà còn tạo dựng khung phát triển bền vững cho nhiều thập niên tới, đưa Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới trong một thế giới nhiều biến động./.

