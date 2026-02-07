Khai mạc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đây là Hội nghị rất quan trọng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 31.097 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh/thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng các nền tảng số.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh); Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng).Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Các cơ quan đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo cấp cục, vụ, viện thuộc các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Trung ương...

Dự tại các điểm cầu tỉnh, thành ủy và các địa phương có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành các tỉnh, thành ủy; cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp; lãnh đạo và đảng viên các xã, phường, đặc khu và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Trước khi tham dự hội nghị, tại điểm cầu chính Nhà Quốc hội, các đại biểu đã tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua 10 chuyên đề.

Các chuyên đề bao gồm: Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV; Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2026-2030.

Cùng với đó là các chuyên đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV; Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV; Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn một số Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra từ ngày 19/1/2026 đến ngày 23/1/2026, tại Hà Nội.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.