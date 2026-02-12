Hạ viện Mỹ bác bỏ việc áp thuế quan đối với hàng hóa Canada

Hạ viện Mỹ ngày 11/2 đã bỏ phiếu bác bỏ chính sách áp thuế của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Canada, đánh dấu một trong số ít động thái công khai phản đối chính sách kinh tế chủ chốt của ông Trump từ chính các nghị sỹ đảng Cộng hòa.

Dự luật do các nghị sỹ Dân chủ đề xuất đã được thông qua với tỷ lệ 219 phiếu thuận và 211 phiếu chống, trong đó có 6 nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, động thái này phần lớn mang tính biểu tượng, do mọi biện pháp nhằm hủy bỏ thuế quan vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống ký ban hành.

Ngay cả khi vượt qua Thượng viện, dự luật gần như chắc chắn sẽ bị Tổng thống Trump phủ quyết, trong khi Quốc hội khó có thể đạt được đa số 2/3 cần thiết để bác bỏ quyền phủ quyết này.

Trước giờ bỏ phiếu, ông Trump đã trực tiếp gây sức ép đối với các nghị sỹ đảng Cộng hòa, khi cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng bất kỳ thành viên nào bỏ phiếu chống lại thuế quan “sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng trong kỳ bầu cử.” Ông khẳng định thuế quan đã mang lại “an ninh kinh tế và an ninh quốc gia” cho Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi quy định tạm thời ngăn Hạ viện thảo luận vấn đề thuế quan hết hiệu lực. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã tìm cách gia hạn quy định này, nhưng thất bại khi 3 nghị sỹ đảng Cộng hòa đứng về phía Dân chủ.

Một trong những tiếng nói phản đối hiếm hoi từ đảng Cộng hòa, nghị sỹ Don Bacon, cho rằng Quốc hội “không thể và không nên thoái thác trách nhiệm,” đồng thời nhấn mạnh thuế quan thực chất là “một loại thuế đánh vào người tiêu dùng Mỹ.”

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm ngoái, ông Trump đã viện dẫn quyền khẩn cấp kinh tế để áp đặt nhiều đợt thuế đối với các đối tác thương mại, trong đó có Canada. Mức thuế 35% được áp đối với nhiều mặt hàng Canada, song một số lĩnh vực như năng lượng được hưởng mức thấp hơn và nhiều hàng hóa thuộc Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) được miễn trừ.

Các mức thuế theo ngành, đặc biệt đối với ôtô, thép và nhôm, đã tác động đáng kể tới Canada. Dù vậy, hơn 85% tổng kim ngạch thương mại song phương vẫn được miễn thuế theo USMCA.

Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump cũng đang đối mặt với các thách thức pháp lý và Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sớm ra phán quyết về tính hợp pháp của việc sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế.

Trong khi Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định thuế quan có lợi cho nền kinh tế, một khảo sát mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 60% người dân Mỹ không ủng hộ việc tăng thuế nhập khẩu./.

