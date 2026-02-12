Mỹ ghi nhận thâm hụt ngân sách giảm mạnh nhờ nguồn thu thuế quan tăng vọt

Chính phủ Mỹ trong tháng 1/2026 ghi nhận mức thâm hụt ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh nguồn thu từ thuế quan tăng vọt.

Tổng số thu từ thuế hải quan thông qua các mức thuế quan đạt 30 tỷ USD trong tháng, đưa tổng số thu lũy kế từ đầu năm tài khóa lên 124 tỷ USD, cao hơn 304% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thống Donald Trump lần đầu áp đặt các mức thuế này vào tháng 4/2025, với một mức thuế áp dụng đồng loạt đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu vào Mỹ, cùng với một loạt các mức thuế được gọi là thuế đối ứng áp dụng riêng cho từng quốc gia. Kể từ đó, Nhà Trắng đã tiến hành đàm phán với các đối tác thương mại, rút lại một số mức thuế gay gắt nhất trong khi vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong các tuyên bố.

Tháng 11/2025, Tòa án Tối cao Mỹ đã nghe các lập luận miệng liên quan đến việc thách thức cơ sở pháp lý mà Tổng thống Trump sử dụng để biện minh cho các mức thuế quan này. Phán quyết ban đầu được kỳ vọng sẽ được đưa ra vào tháng 1. Tuy nhiên, đến nay Tòa án Tối cao vẫn chưa ra quyết định và Nhà Trắng lo ngại rằng một phán quyết bất lợi có thể buộc Mỹ phải hoàn trả số tiền thuế quan đã thu cho đến nay.

Phát biểu tại một hội nghị về dầu khí ở tại Houston, Texas, mới đây, nguyên Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng Tòa án Tối cao sẽ bác bỏ một phần các biện pháp áp thuế theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp (IEEPA). Ông cho rằng để áp thuế thì IEEPA là công cụ dễ nhất và tốt nhất. Chính quyền ông Trump cũng sẽ có các công cụ khác nhưng quá trình áp dụng phức tạp hơn.

Các mức thuế quan đã góp phần làm chậm lại đà gia tăng của thâm hụt ngân sách. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, trong tháng thứ 4 của năm tài khóa, mức thâm hụt vào khoảng 95 tỷ USD, giảm khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, thâm hụt ngân sách liên bang là 697 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm tài chính 2025. Sau khi điều chỉnh theo lịch, mức giảm thâm hụt là 21%.

Chi phí lãi vay đối với khoản nợ công trị giá 38.600 tỷ USD của Mỹ tiếp tục là một gánh nặng đối với tài chính quốc gia. Tổng số tiền lãi ròng phải trả trong tháng đạt 76 tỷ USD, cao hơn tất cả các khoản chi khác, ngoại trừ Medicare (chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên), An sinh Xã hội và chăm sóc y tế.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng chi phí lãi vay đạt 426,5 tỷ USD, tăng so với mức 392,2 tỷ USD của cùng kỳ năm trước./.

