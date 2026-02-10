Hội chợ Mùa Xuân: Doanh số khủng từ các gian bán hàng tết

Sau hơn một tuần diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân 2026 ghi nhận lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng dần theo từng ngày. Các mặt hàng phục vụ Tết như bánh chưng, giò chả, thực phẩm chế biến sẵn và đặc sản vùng miền được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn khi nhu cầu tích trữ và biếu tặng bắt đầu gia tăng.

Tại gian hàng bánh chưng Bờ Đậu Hương Liên, anh Nguyễn Hùng Duy cho biết, mỗi ngày cơ sở bán ra khoảng 100 chiếc bánh chưng, với giá 70.000 đồng một chiếc. Toàn bộ số bánh sản xuất trong ngày đều được tiêu thụ hết. Bánh được làm hằng ngày và vận chuyển trực tiếp đến hội chợ để bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp cận Tết.

Tại gian hàng giò bê Tiến Giáp (Hà Tĩnh), chị Trần Thị Tiến cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở đã bán được khoảng 2 tấn giò bê. Với mức giá 300 nghìn đồng mỗi kg, doanh thu đạt khoảng 600 triệu đồng, cao hơn dự kiến ban đầu.

Bên cạnh thực phẩm, các sản phẩm phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết cũng ghi nhận sức mua tích cực. Đại diện cơ sở áo dài Huy Hoàng cho biết, tính từ khi hội chợ khai mạc đến nay, doanh thu bán áo dài đạt khoảng 40 triệu đồng. Các mẫu áo dài được đưa ra với mức giá dao động từ 200-500.000 đồng mỗi bộ, phù hợp với nhu cầu mua sắm Tết của nhiều gia đình.

Khách hàng đến mua sắm tết tại Hội chợ mùa Xuân 2026.

Tại gian hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 (Đồng Tháp), anh Phạm Hoàn cho biết, doanh nghiệp mang đến hội chợ các sản phẩm bánh kẹo, trong đó chủ lực là bánh gạo. Doanh thu mỗi ngày đạt khoảng 10 triệu đồng. Hội chợ là kênh tiêu thụ trực tiếp hiệu quả, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm trong mùa cao điểm cuối năm.

Hộ kinh doanh Út Mơ, chuyên các sản phẩm lạp xưởng và mắm Đồng Tháp, bố trí 4 quầy hàng tại hội chợ. Chị Trịnh Thu Huyền cho biết, doanh thu đạt khoảng 30 triệu đồng mỗi ngày. Đây là những sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng trong dịp Tết, được lựa chọn để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu.

Anh Mai Thành Hiệp, đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Cô Út, cho biết các sản phẩm bánh tráng và muối Tây Ninh mang đến hội chợ đạt doanh thu khoảng 10 triệu đồng mỗi ngày, phù hợp với kế hoạch kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra khi tham gia hội chợ.

Tại gian hàng trầm hương và rượu sim Cao Hoàng, anh Phan Văn Hậu cho biết doanh số từ các sản phẩm hương phục vụ dịp Tết đạt khoảng 30 triệu đồng. Theo anh Hậu, với đặc thù sản phẩm có giá trị mỗi đơn vị không cao, việc tiêu thụ ổn định trong dịp Tết là mục tiêu chính của đơn vị khi tham gia hội chợ.

Người dân tham quan, lựa chọn sản phẩm tại Hội chợ Mùa Xuân.

Đáng chú ý, tại gian hàng Gỗ quý Tài Anh, doanh thu ghi nhận đạt hơn 3 tỷ đồng sau thời gian tham gia Hội chợ. Anh Bùi Văn (SN 1985), đại diện Công ty Gỗ quý Tài Anh cho biết, kết quả này chủ yếu đến từ việc tiêu thụ các sản phẩm gỗ quý có giá trị cao. Trong đó, có các tấm phản gỗ Cẩm Lai nghìn năm tuổi, có giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng/tấm.

Xây dựng niềm tin và nhận diện thương hiệu trực tiếp, hiệu quả

Việc sức mua sắm tăng dần theo từng ngày, nhiều gian hàng đã phải liên tục bổ sung hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, đặc biệt vào các ngày cuối tuần.

Chia sẻ với phóng viên nhiều chủ gian hàng, đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã cùng chung nhận định, các kỳ hội chợ không chỉ là cơ hội bán hàng ngắn hạn, mà quan trọng hơn là kênh giới thiệu sản phẩm, xây dựng niềm tin và nhận diện thương hiệu trực tiếp, hiệu quả.

Chị Huyền Linh, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TAVINA, doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm từ nông nghiệp cho biết, mục tiêu chính của TAVINA khi tham gia Hội chợ Mùa Xuân không đặt nặng doanh số tức thời, mà ưu tiên trải nghiệm của khách hàng.

“Tại hội chợ, chúng tôi tập trung giới thiệu sản phẩm, để khách trực tiếp xem, thử, tìm hiểu quy trình sản xuất. Các đơn hàng lớn thường không đến ngay tại chỗ, mà phát sinh sau khi khách hàng đã có đủ niềm tin,” chị Linh chia sẻ.

Thực tế cho thấy, nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm sản phẩm tại hội chợ đã chủ động liên hệ lại để đặt hàng số lượng lớn. Theo đại diện TAVINA, bí quyết nằm ở việc minh bạch thông tin sản phẩm. Trên mỗi bao bì, doanh nghiệp in đầy đủ thông tin về sản phẩm, địa chỉ, số điện thoại, mã QR truy xuất nguồn gốc. “Sau hội chợ, thông qua những thông tin này, nhiều khách hàng đã gọi điện đặt hàng với giá trị lớn. Đây là hiệu quả bền vững mà hội chợ mang lại,” chị Huyền Linh nhấn mạnh.

Các mặt hàng phục vụ Tết được người tiêu dùng lựa chọn nhiều.

Ở góc độ chiến lược dài hạn, ông Phạm Văn Tấn, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TAVINA cho rằng, giá trị lớn nhất mà Hội chợ Mùa Xuân hay Hội chợ Mùa Thu và các kỳ hội chợ khác mang lại chính là câu chuyện thương hiệu.

Ông Tấn chia sẻ: "Thông qua hội chợ, chúng tôi giới thiệu những sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý, văn hóa và bản sắc vùng miền. Sản phẩm không chỉ là hàng hóa, mà còn là đại sứ văn hóa của địa phương."

Ông Phạm Văn Tấn nhấn mạnh, hội chợ với không gian trưng bày trực tiếp và tương tác hai chiều đã góp phần tôn vinh các sản phẩm “Made in Vietnam,” khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Cùng chung quan điểm, bà Phạm Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc cho biết, trà là sản phẩm đặc thù, không thể chỉ nhìn bao bì hay đọc thông tin để quyết định mua. “Khách hàng phải được thưởng trà, được trải nghiệm mới quay lại mua hàng. Vì vậy, tại mỗi gian hàng, chúng tôi đều bố trí bàn thưởng trà để phục vụ khách,” bà Hà nói.

Theo bà Phạm Thị Việt Hà, rất nhiều đơn hàng của doanh nghiệp phát sinh sau mỗi kỳ hội chợ, khi khách hàng đã mang sản phẩm về sử dụng và quay lại đặt mua. Hiện, công ty có 4 nhóm trà chính gồm trà Shanam, bạch trà, hồng trà và trà quýt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Dịp Tết, nhu cầu sử dụng trà và quà biếu tăng cao, nên việc trưng bày, trải nghiệm trực tiếp tại hội chợ được xem là “đòn bẩy” quan trọng để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, so với các kênh bán hàng trực tuyến, hội chợ giúp doanh nghiệp “đo” được phản ứng thật của người tiêu dùng. “Chỉ cần quan sát khách dừng lại bao lâu, họ hỏi về giá hay nguồn gốc…, đã có thể hình dung sản phẩm của mình đang ở đâu trên thị trường. Đây là dữ liệu rất giá trị để doanh nghiệp chúng tôi điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh,” bà Hà phân tích.

Tín hiệu tích cực cho thị trường Tết

Không chỉ dừng ở trải nghiệm và kết nối, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan ngay tại Hội chợ Mùa Xuân. Bà Trương Ngọc Ánh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TA (thương hiệu Ánh Kua), doanh nghiệp đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau 7 ngày tham gia Hội chợ Mùa Xuân, sản phẩm của doanh nghiệp nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng Thủ đô.

Để chuẩn bị cho hội chợ, Ánh Kua đã đưa ra Hà Nội khoảng 5 tấn hàng hóa, chủ yếu là các đặc sản thủy hải sản của Cà Mau như khô cá, tôm khô, phồng tôm, mắm cá. Riêng ngày cuối tuần 8/2, lượng khách tăng đột biến, buộc doanh nghiệp phải liên tục bổ sung hàng.

Tính đến chiều cùng ngày, doanh thu tại hội chợ đã đạt hơn 1 tỷ đồng, con số được xem là ấn tượng đối với một doanh nghiệp nhỏ hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đặc sản vùng miền.

Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều đơn vị cũng linh hoạt kết hợp quảng bá qua mạng xã hội, livestream, sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, hình thức truyền thống tại hội chợ vẫn giữ lợi thế riêng khi người tiêu dùng được trực tiếp trải nghiệm, từ đó củng cố niềm tin và rút ngắn quá trình ra quyết định mua sắm./.