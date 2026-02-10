TP Hồ Chí Minh hiệp thương lần 3 và bàn giao danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Các đại biểu đã thảo luận, lựa chọn, biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% đối với danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Các đại biểu đã thảo luận, lựa chọn, biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% đối với danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và danh sách 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết thúc hội nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, đã tổ chức bàn giao Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba và Danh sách các đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố./.

