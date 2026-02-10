TP. Hồ Chí Minh hiệp thương lần ba danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 10/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì các Hội nghị. Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố cùng dự Hội nghị.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, ngày 8/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, đặc khu đã phối hợp Ủy ban Nhân dân cùng cấp hoàn thành việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (theo danh sách kết quả từ Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai).

Kết quả có 54/60 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% và có 6 người có đơn xin rút đơn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận, lựa chọn, biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% đối với danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử; tiến hành thảo luận, lựa chọn, biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 215 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI. Kết quả, có 211 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%, trong đó có 2 người xin rút sau khi tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, lựa chọn và biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% về danh sách 209 người đủ tiêu chuẩn chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định, Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 38 đại biểu; có 42 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố và được bầu 125 đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI.

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị bàn giao Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba và Danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, theo đúng quy định của pháp luật./.

