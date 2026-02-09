Nhân lực Việt đang chuyển dịch từ vai trò thực thi sang dẫn dắt

Việc ông Nguyễn Hoàng Giang được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc SVET là một mốc quan trọng minh chứng cho hành trình trưởng thành của nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam trên bản đồ sản xuất thế giới.

Ngày 1/12/2025, Samsung Việt Nam chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Không chỉ là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam, ông Giang cũng là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung điện tử trên toàn cầu. Đây là một mốc quan trọng minh chứng cho hành trình trưởng thành của nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam trên bản đồ sản xuất thế giới.

Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hoàng Giang về hành trình trở thành một thành phần trong ban lãnh đạo cấp cao của Samsung tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Giang hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT). (Ảnh: Samsung)

- Sau 15 năm công tác, ông đã có một bước tiến rất ấn tượng khi trở thành một trong những thành viên của Ban lãnh đạo cấp cao tại Samsung. Cảm nhận của ông là gì?

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Tôi rất hạnh phúc, tự hào khi là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm vào Ban lãnh đạo cấp cao trong pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam và trên toàn cầu. Tôi cũng cảm thấy đây là trách nhiệm và niềm tin mà công ty dành cho mình và tôi cần phải nỗ lực hơn mỗi ngày để làm tốt hơn nữa.

- Điều gì quyết định để một kỹ sư, một nhà quản lý người Việt có thể vươn tới vị trí lãnh đạo trong một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Theo tôi, để một nhân viên có thể vươn tới vị trí lãnh đạo trong một tập đoàn công nghệ toàn cầu không chỉ riêng người Việt Nam mà với đội ngũ nhân sự trên toàn cầu cần hội tụ ba yếu tố then chốt:

Thứ nhất là năng lực chuyên môn và tư duy hệ thống, không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn hiểu sâu chuỗi giá trị, quy trình quản trị và tiêu chuẩn toàn cầu.

Thứ hai là năng lực lãnh đạo và hội nhập quốc tế, bao gồm khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, giao tiếp hiệu quả, ra quyết định dựa trên dữ liệu và chịu trách nhiệm ở quy mô toàn cầu.

Thứ ba là bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần học hỏi liên tục. Trong các tập đoàn công nghệ hàng đầu, lãnh đạo không chỉ được lựa chọn dựa trên thành tích ngắn hạn, mà còn dựa trên sự bền bỉ, cam kết lâu dài và khả năng phát triển đội ngũ kế cận.

Nhân viên làm việc tại nhà máy Samsung tại Việt Nam. (Ảnh: Samsung)

Việc một người Việt Nam được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp cao cho thấy nhân sự Việt hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe này nếu được trao cơ hội và đầu tư đúng hướng.

- Ông đánh giá thế nào về năng lực cạnh tranh của nhân lực Việt Nam trong chuỗi sản xuất công nghệ cao toàn cầu hiện nay?

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Việc bổ nhiệm tôi không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân, mà còn phản ánh năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét của nguồn nhân lực Việt Nam trong chuỗi sản xuất công nghệ cao toàn cầu.

Việc một người Việt Nam được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp cao cho thấy nhân sự Việt hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe này nếu được trao cơ hội và đầu tư đúng hướng. Ông Nguyễn Hoàng Giang

Thực tế cho thấy, đội ngũ kỹ sư và nhà quản lý Việt Nam hiện nay có nền tảng kỹ thuật vững, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới, đồng thời ngày càng thể hiện tốt năng lực quản trị, điều phối sản xuất và cải tiến chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Quan trọng hơn, nhân lực Việt Nam đang chuyển dịch từ vai trò "thực thi" sang vai trò tham gia hoạch định, tối ưu và dẫn dắt, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản xuất thông minh, quản lý chất lượng, R&D.

Samsung đánh giá cao tiềm năng này và xem đây là một trong những lợi thế cạnh tranh dài hạn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

- Các nhà lãnh đạo của Samsung Việt Nam luôn khẳng định rằng, ở Samsung, con người là yếu tố quan trọng nhất. Vậy nhân viên Samsung đã được tạo cơ hội và được hỗ trợ nâng cao năng lực, cũng như nâng cao đời sống ra sao?

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Samsung Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển năng lực cho người lao động: Công ty hợp tác với các trường đại học, cao đẳng tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, tạo điều kiện để nhân viên tham gia các chương trình đào tạo vừa học vừa làm và nhận bằng cao đẳng, đại học chính quy. Hằng năm, nhân viên còn được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng và phát triển năng lực lãnh đạo, đồng thời có cơ hội trải nghiệm và tham gia các dự án mang tính toàn cầu nhằm không ngừng nâng cao năng lực và mở rộng kiến thức.

Nhân viên người Việt làm việc tại nhà máy Samsung tại Việt Nam. (Ảnh: Samsung)

Song song với đó, Samsung Việt Nam cũng triển khai nhiều chính sách phúc lợi nhằm tạo điều kiện làm việc và sinh hoạt ổn định cho người lao động, trong đó có hệ thống xe buýt chất lượng cao đưa đón cán bộ công nhân viên hằng ngày, đáp ứng nguyện vọng "ly nông bất ly hương."

Bên cạnh đó, công ty xây dựng hệ thống ký túc xá dành cho nhân viên với hàng nghìn chỗ ở, cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi. Tại mỗi nhà máy đều có trạm y tế đạt chuẩn, tổ chức khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe định kỳ với sự tham gia của các bệnh viện và đội ngũ bác sỹ uy tín tại Việt Nam.

Thông qua việc đầu tư đồng bộ cho cả phát triển năng lực và nâng cao đời sống, Samsung Việt Nam khẳng định cam kết lấy con người làm trung tâm cho sự phát triển bền vững.

- Samsung Việt Nam có kế hoạch dài hạn nào nhằm phát hiện, đào tạo và trao quyền cho nhân sự người Việt vào các vị trí lãnh đạo then chốt trong tương lai, không chỉ ở Việt Nam mà cả trong hệ thống Samsung toàn cầu?

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Samsung Việt Nam có chiến lược dài hạn và nhất quán trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự người Việt cho các vị trí lãnh đạo then chốt, không chỉ tại Việt Nam mà còn trong hệ thống Samsung toàn cầu.

Samsung Việt Nam có chiến lược dài hạn và nhất quán trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự người Việt cho các vị trí lãnh đạo then chốt, không chỉ tại Việt Nam mà còn trong hệ thống Samsung toàn cầu. Ông Nguyễn Hoàng Giang

Chiến lược này được triển khai thông qua các chương trình phát triển nhân tài, đào tạo lãnh đạo kế cận và luân chuyển nhân sự, giúp đội ngũ cán bộ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm quản lý, chuyên môn và tư duy toàn cầu trong môi trường làm việc đa văn hóa. Đồng thời, Samsung tạo điều kiện để nhân sự người Việt tham gia các dự án chiến lược, đảm nhiệm những vai trò có tính quyết định, qua đó từng bước khẳng định năng lực và bản lĩnh lãnh đạo.

Việc trao quyền được thực hiện dựa trên các nguyên tắc năng lực, hiệu quả và cam kết, không phân biệt quốc tịch, nhằm tạo điều kiện để nhân sự người Việt phát triển sự nghiệp bền vững và đóng góp sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của Samsung đối với Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

- Thưa ông, trở thành người Việt Nam đầu tiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung trên toàn cầu mang ý nghĩa gì với ông, và rộng hơn là với nguồn nhân lực Việt Nam?

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Việc trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam và trên toàn cầu là một bước tiến lớn và vô cùng ý nghĩa trong sự nghiệp của tôi.

Câu chuyện của ông Nguyễn Hoàng Giang là minh chứng cho sự ghi nhận và tin tưởng của Samsung vào nguồn nhân lực của Việt Nam có đủ năng lực giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao đáp ứng chiến lược phát triển của tập đoàn. (Ảnh: Samsung)

Với chính sách nhân sự coi trọng việc phát triển con người tại nước sở tại, tôi thực sự rất cảm ơn việc Tập đoàn đã luôn tạo điều kiện để tôi có thể phát huy được tiềm năng của mình trong công việc và tin tưởng giao các nhiệm vụ chiến lược cho tôi tại hai nhà máy sản xuất điện thoại di động SEV tại Bắc Ninh và SEVT tại Thái Nguyên, là cái nôi cung cấp hơn 50% sản lượng điện thoại "Made in Vietnam" của Samsung trên toàn cầu.

Câu chuyện của tôi là minh chứng cho sự ghi nhận và tin tưởng của Samsung vào nguồn nhân lực của Việt Nam có đủ năng lực giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao đáp ứng chiến lược phát triển của tập đoàn. Tôi hy vọng rằng việc này sẽ truyền thêm động lực và khích lệ các kỹ sư, quản lý Việt Nam nỗ lực học hỏi, rèn luyện để tự tin nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tập đoàn lớn trên thế giới.

- Là người Việt Nam đầu tiên ở vị trí cấp cao, sắp tới ông sẽ làm như thế nào để Samsung Việt Nam phát triển hơn nữa và đóng góp nhiều hơn cho kinh tế - xã hội Việt Nam?

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Trước tiên, theo tôi nghĩ, giá trị cốt lõi mà Samsung hướng tới là giá trị về con người. Tôi cũng sẽ cố gắng trong khả năng của mình làm sao để nâng cao năng lực, trình độ, trí tuệ của các bạn kỹ sư đang làm việc tại Samsung để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ tiếp cận được với nhiều khách hàng trên toàn cầu và năng lực cạnh tranh của nhà máy được nâng cao. Từ đó tạo ra những lợi ích về việc làm, thu nhập cho người Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình./.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

"Hàng đầu thế giới từ Việt Nam" là niềm tự hào của mỗi nhân viên nhà máy Samsung Electronics Việt Nam.

