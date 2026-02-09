Tỷ phú Elon Musk dồn lực xây “thành phố Mặt Trăng”

Sau nhiều năm theo đuổi tham vọng đưa con người lên Sao Hỏa, SpaceX đang điều chỉnh ưu tiên chiến lược, chuyển trọng tâm sang mục tiêu xây dựng một khu định cư tự phát triển trên Mặt Trăng.

Thông tin này được tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, xác nhận ngày 8/2 trong một bài đăng trên nền tảng X-mạng xã hội ông mua lại vào năm 2022.

Ông Musk viết: “Tôi biết nhiều người chưa nắm rõ, nhưng SpaceX thực tế đã chuyển trọng tâm sang xây dựng một thành phố có khả năng tự phát triển trên Mặt Trăng.”

Theo ông, mục tiêu này có thể đạt được trong vòng chưa đầy 10 năm, trong khi việc xây dựng một thành phố trên Sao Hỏa sẽ cần hơn 20 năm.

Một trong những rào cản lớn nhất với tham vọng chinh phục Sao Hỏa, theo ông Musk, nằm ở điều kiện thiên văn học. Ông giải thích: “Chúng ta chỉ có thể phóng tàu tới Sao Hỏa khi hai hành tinh thẳng hàng, tức khoảng 26 tháng một lần. Trong khi đó, Mặt Trăng cho phép phóng tàu 10 ngày một lần.” Do đó, SpaceX có thể thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện công nghệ với tốc độ nhanh hơn nhiều.

Ông nhấn mạnh: “Khả năng tiếp cận Mặt Trăng dễ dàng hơn đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể lặp lại các vòng thử nghiệm nhanh hơn rất nhiều để hoàn thiện một thành phố trên Mặt Trăng, so với Sao Hỏa.”

SpaceX trong những năm qua đã gặt hái thành công vang dội với vai trò nhà thầu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), song các kế hoạch thuộc địa hóa Sao Hỏa của tỷ phú Musk từ lâu vẫn vấp phải hoài nghi. Nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu này quá tham vọng và thiếu tính khả thi trong ngắn hạn.

Trên thực tế, ông Musk đã nhiều lần đưa ra các mốc thời gian đầy lạc quan cho chuyến bay có người lái tới Hành tinh Đỏ. Năm 2016, ông từng nói con người có thể bay tới Sao Hỏa ngay từ năm 2024, nếu vấn đề tài chính và kế hoạch tên lửa được giải quyết.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal năm 2011, ông Musk dự đoán các phi hành gia SpaceX sẽ đặt chân lên Sao Hỏa trong “kịch bản tốt nhất là 10 năm, xấu nhất là 15-20 năm.” Tuy nhiên, các mốc này đều đã trôi qua.

Sự điều chỉnh chiến lược của SpaceX cũng cho thấy sự tương đồng giữa tỷ phú Elon Musk và định hướng chính sách không gian mới của Mỹ. Trong một sắc lệnh hành pháp ban hành cuối năm ngoái, Tổng thống Donald Trump xác định mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 theo chương trình Artemis của NASA, trong đó SpaceX giữ vai trò nhà thầu quan trọng.

Theo kế hoạch hiện tại, các phi hành gia Mỹ dự kiến trở lại bề mặt Mặt Trăng vào giữa năm 2027 trong sứ mệnh Artemis 3. Tuy nhiên, lịch trình này đã nhiều lần bị lùi lại, và các chuyên gia trong ngành cho rằng khả năng cao sẽ tiếp tục trì hoãn, do tàu đổ bộ Mặt Trăng do SpaceX phát triển vẫn chưa sẵn sàng.

Mặc dù vậy, tỷ phú Musk khẳng định SpaceX không loại Sao Hỏa khỏi tầm nhìn dài hạn.

Ông cho biết công ty sẽ “tiếp tục nỗ lực xây dựng một thành phố trên Sao Hỏa” và có thể bắt đầu triển khai trong khoảng 5-7 năm tới./.

