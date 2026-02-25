Bộ Tư pháp Mỹ kiện Đại học California vì làm ngơ trước nạn bài Do Thái

Ngày 24/2, Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện Đại học California (UC) ở Los Angeles lên tòa án liên bang ở bang California, cáo buộc nhà trường "làm ngơ" trước nạn bài Do Thái trong khuôn viên trường trong các cuộc biểu tình của sinh viên chống Israel.

Bộ Tư pháp yêu cầu bồi thường thiệt hại không xác định cho các nhân viên người Do Thái và người Israel của trường vì họ phải chịu đựng "môi trường làm việc mang tính thù địch."

Vụ kiện diễn ra hơn 6 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu cả hệ thống UC danh tiếng phải nộp khoản tiền phạt khổng lồ 1 tỷ USD vì những cáo buộc bài Do Thái.

Đơn kiện nêu rõ sau sự kiện ngày 7/10/2023 ở Israel (khi Hamas tấn công vào miền Nam Israel), “ban quản lý UCLA đã làm ngơ - và đôi khi còn tạo điều kiện - cho các hành vi bài Do Thái nghiêm trọng và phớt lờ một cách có hệ thống những lời kêu cứu từ chính các nhân viên người Do Thái và người Israel đang hoảng sợ."

Tổng Chưởng lý Pam Bondi cho biết các nhà quản lý của UCLA "được cho là đã để cho chủ nghĩa bài Do Thái độc hại lan tràn trong khuôn viên trường, gây hại cho cả sinh viên và nhân viên.”

Ông Bondi khẳng định: "Vụ kiện hôm nay nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp kiên quyết chống lại thù hận và chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức tồi tệ nhất."

Đại học Columbia là trường đầu tiên bị nhắm vào trong cuộc chiến của ông Trump chống lại các trường đại học ưu tú vì điều mà ông cho là sự thất bại trong việc giải quyết chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường học.

Trường đã mất khoản tài trợ liên bang trị giá hàng trăm triệu USD và không còn quyền xin các khoản tài trợ nghiên cứu mới. Cuối cùng, trường Columbia đã đồng ý trả cho chính phủ 200 triệu USD và thêm 21 triệu USD để giải quyết cuộc điều tra về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường.

Ông Trump cũng đã yêu cầu Đại học Harvard trả 1 tỷ USD bồi thường vì bị cáo buộc không bảo vệ đầy đủ cho sinh viên Do Thái trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Bộ Tư pháp cũng đã kiện Đại học Harvard trong tháng này.

Trong một phán quyết năm 2023, Tòa án Tối cao Mỹ đã cấm xem xét yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh đại học và Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu có trường học nào ở Mỹ đang phân biệt đối xử với các ứng viên da trắng hay không.

Trước đây, ông Trump cũng đã tìm cách cắt giảm hơn 2,6 tỷ USD tài trợ liên bang cho Đại học Harvard, và đã có động thái ngăn chặn việc nhập học của sinh viên quốc tế - chiếm 1/4 tổng số sinh viên của trường. Những động thái này phần lớn đã bị tòa án tạm thời ngăn chặn./.



Mỹ: Lầu Năm Góc chấm dứt toàn bộ chương trình đào tạo với Đại học Harvard Trong nhiều năm qua, Bộ Chiến tranh đã cử những sỹ quan ưu tú nhất theo học tại Harvard với kỳ vọng trường đại học này giúp họ hiểu rõ và trân trọng hơn vai trò của lực lượng quân đội.