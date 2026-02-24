Anh phạt Reddit gần 20 triệu USD vì vi phạm bảo vệ dữ liệu trẻ em

Cơ quan Quản lý dữ liệu của Anh (ICO) ngày 24/2 thông báo phạt nền tảng mạng xã hội Reddit 14,5 triệu bảng Anh (khoảng 19,5 triệu USD) vì không bảo vệ đầy đủ dữ liệu cá nhân của trẻ em, khiến các em có nguy cơ tiếp cận nội dung độc hại.

Theo ICO, Reddit đã không triển khai biện pháp xác minh độ tuổi hiệu quả và cũng không hoàn tất đánh giá rủi ro bắt buộc đối với trẻ em trước thời hạn tháng 1/2025.

Cơ quan này cho rằng những thiếu sót đó đồng nghĩa với việc ICO đã xử lý dữ liệu của trẻ em trái quy định pháp luật.

Cuộc điều tra được ICO khởi động từ tháng 3/2025, tập trung vào cơ chế xác minh độ tuổi và cách Reddit sử dụng thông tin cá nhân người dùng.

Dù nền tảng này cấm trẻ em dưới 13 tuổi tham gia, cơ quan quản lý xác định rằng cho đến tháng 7/2025, Reddit vẫn chưa có biện pháp cụ thể để kiểm tra độ tuổi người dùng.

Ủy viên Thông tin Anh John Edwards nhấn mạnh trẻ em dưới 13 tuổi đã bị thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân theo những cách mà các em không thể hiểu rõ, đồng ý hay kiểm soát.

ICO cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các biện pháp xác minh độ tuổi của Reddit, trong bối cảnh nhiều nền tảng hiện vẫn dựa vào việc người dùng tự khai báo tuổi. Phản hồi về quyết định này, Reddit cho biết sẽ kháng cáo.

Đại diện công ty khẳng định nền tảng không yêu cầu người dùng cung cấp thông tin định danh, bất kể độ tuổi, và cho rằng đây là cách để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính phủ Công đảng của Thủ tướng Keir Starmer đang tăng cường siết chặt quản lý không gian mạng nhằm bảo vệ trẻ em.

London đã mở tham vấn về khả năng cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời thúc đẩy sửa đổi luật an toàn trực tuyến sau làn sóng phản ứng trước các nội dung deepfake mang tính khiêu dâm do chatbot Grok của Elon Musk tạo ra.

Trước đó, ICO cũng điều tra các nền tảng khác như TikTok và trang chia sẻ hình ảnh Imgur về vấn đề bảo vệ dữ liệu trẻ em.

Sau động thái này, Imgur đã chặn người dùng tại Anh truy cập nền tảng từ tháng 9/2025.

Giới quan sát cho rằng mức phạt đối với Reddit là tín hiệu cho thấy Anh đang mạnh tay hơn với các “ông lớn” công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của trẻ em trên môi trường số./.

