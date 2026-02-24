Châu Âu kêu gọi thận trọng với đề xuất cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Ngày 23/2, Hội đồng châu Âu kêu gọi các quốc gia thận trọng trước xu hướng xem xét áp đặt lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, tương tự mô hình đang được triển khai tại Australia.

Ủy viên Nhân quyền của Hội đồng châu Âu, ông Michael O’Flaherty, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh một số nước châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc quy định độ tuổi tối thiểu để truy cập các nền tảng mạng xã hội, việc áp dụng các lệnh cấm toàn diện cần được xem xét kỹ lưỡng.

Theo ông, dù tồn tại những lo ngại chính đáng về tác động tiêu cực của việc sử dụng thiết bị điện tử quá mức đối với sự phát triển và sức khỏe tinh thần của trẻ em, song việc cấm đoán có thể dẫn đến hệ quả không mong muốn.

Ông O’Flaherty cho rằng biện pháp cấm truy cập có nguy cơ chuyển trách nhiệm bảo đảm an toàn từ các nền tảng - vốn tạo ra môi trường trực tuyến - sang chính trẻ em là đối tượng sử dụng.

Thay vào đó, các quốc gia nên yêu cầu các công ty công nghệ chủ động thiết kế và vận hành nền tảng theo hướng giảm thiểu rủi ro, đồng thời phải chịu trách nhiệm nếu không bảo đảm các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em.

Trước đó, Australia từ tháng 12 năm ngoái đã yêu cầu TikTok, YouTube, Snapchat và các nền tảng lớn khác xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi, nếu không sẽ phải đối mặt với các khoản phạt nặng.

Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuần trước cho biết ông sẵn sàng xem xét lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Tại Pháp, Hạ viện đã thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội - sáng kiến được Tổng thống Emmanuel Macron ủng hộ nhằm hạn chế thời gian sử dụng màn hình quá mức, song văn bản này vẫn cần được Thượng viện phê chuẩn.

Pháp cùng với Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha cũng đang thúc đẩy thảo luận ở cấp độ EU về vấn đề này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ ủng hộ việc thiết lập độ tuổi tối thiểu trên toàn khối, song cho biết cần tham vấn thêm ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra cách tiếp cận cụ thể cho 27 quốc gia thành viên.

Hội đồng châu Âu, có trụ sở tại Strasbourg và gồm 46 quốc gia thành viên, hoạt động độc lập với EU. Các nước thành viên của tổ chức này cam kết tuân thủ Công ước châu Âu về Nhân quyền, do Tòa án Nhân quyền châu Âu giám sát thực thi./.

