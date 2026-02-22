Vấn đề người di cư: Phát hiện thi thể nhiều người di cư ngoài khơi Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể của ít nhất 7 người di cư tại một bãi biển ở thị trấn Qasr al-Akhyar, phía Đông thủ đô Tripoli của Libya.

Một quan chức tư pháp địa phương ngày 22/2 cho biết thi thể các nạn nhân-trong đó có 1 phụ nữ và 1 trẻ em đã bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

Quan chức này cho biết số người có thể mất tích vẫn chưa được xác định do biển động mạnh ảnh hưởng tới việc tìm kiếm cứu nạn. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Libya từ lâu là điểm trung chuyển chính của dòng người di cư bất hợp pháp tìm cách vượt Địa Trung Hải sang châu Âu, do vị trí địa lý gần châu Âu và đường bờ biển Địa Trung Hải dài hơn 1.900 km.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), trong năm 2025, đã có hàng chục nghìn người di cư rời bờ biển Libya, trong đó hàng nghìn người đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển chặn lại và đưa trở về đất liền.

Tuyến đường di cư này là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới.

Số liệu của các tổ chức quốc tế cho thấy mỗi năm có hàng trăm đến hàng nghìn người thiệt mạng hay mất tích trên hành trình vượt biển do tàu thuyền quá tải và thời tiết xấu./.

Chìm tàu ngoài khơi Libya khiến nhiều người di cư thiệt mạng IOM cảnh báo các mạng lưới buôn người và đưa người di cư trái phép đang tiếp tục lợi dụng tình cảnh khó khăn của người dân, tổ chức các chuyến vượt biển bằng thuyền cũ nát, không đủ điều kiện an toàn.