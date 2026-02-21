Đoàn xe cứu trợ thương vong lớn do bị tấn công tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/2, một đoàn xe cứu trợ đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) khi đang di chuyển tới các thành phố ở khu vực Kordofan, miền Trung Sudan, khiến 3 người thiệt mạng và 4 nhân viên cứu trợ bị thương.

Theo Mạng lưới các bác sỹ Sudan, vụ tấn công xảy ra tại khu vực Kartala khi nhiều xe tải chở lương thực và hàng hóa nhân đạo đang trên đường di chuyển đến thành phố Kadugli và thị trấn Dilling (bang Nam Kordofan).

Tổ chức này cho rằng các thiết bị bay không người lái trên là của Các Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự. Hiện chưa rõ đoàn xe thuộc tổ chức cứu trợ nào.

Xung đột giữa RSF và Quân đội Sudan bùng phát thành chiến sự trên toàn quốc từ tháng 4/2023. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến nay đã có ít nhất 40.000 người thiệt mạng và khoảng 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các tổ chức cứu trợ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều do giao tranh xảy ra tại các khu vực rộng lớn và hẻo lánh, cản trở việc tiếp cận.

Thời gian gần đây, giao tranh tập trung ở Kordofan, nơi các tổ chức nhân đạo và giới phân tích ghi nhận xảy ra nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cứu trợ và dân thường. Riêng trong tháng 2, ít nhất 77 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công liên quan đến thiết bị bay không người lái tại khu vực này.

Trước đó một ngày, các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết một đoàn xe cứu trợ của tổ chức này đã tới được Dilling và Kadugli, cung cấp hàng hóa cho hơn 130.000 người. Đây là chuyến viện trợ quy mô lớn đầu tiên trong 3 tháng qua trong bối cảnh tình trạng bạo lực leo thang. Trước đó chưa đầy một tháng, đoàn xe cứu trợ của Chương trình

Lương thực Thế giới (WFP) cũng đã bị tấn công tại Bắc Kordofan./.

