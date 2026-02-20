Tấn công khủng bố ở Burkina Faso, hàng chục người thiệt mạng

Khoảng 40 thành viên lực lượng bán quân sự đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một trạm kiểm lâm tại miền Đông Burkina Faso mới đây.

Các nguồn tin an ninh ngày 19/2 cho biết trạm kiểm lâm ở xã Tandjari thuộc tỉnh Gourma đã trở thành mục tiêu của “cuộc tấn công khủng bố” này, gây thương vong lớn cho lực lượng đóng tại đây.

Một số thi thể đã được đưa về thành phố Fada N’Gourma để mai táng, song vẫn còn các thi thể chưa thể chuyển đi.

Một nguồn tin an ninh khác cho biết hàng chục thi thể được phát hiện trong các chiến hào xung quanh trạm kiểm lâm. Các tay súng đã lấy đi vũ khí của lực lượng tại chỗ trước khi rút lui và quân tiếp viện kịp triển khai.

Theo nguồn tin, đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào lực lượng kiểm lâm và tưới tiêu ở nước này.

Tổ chức Ủng hộ Hồi giáo và Đạo hồi (JNIM) liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên.

Từ ngày 13-16/2, một loạt vụ tấn công cũng đã xảy ra tại khu vực miền Bắc và miền Đông Burkina Faso, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Ngày 15/2, tại Titao - thủ phủ tỉnh Loroum ở Tây Bắc nước này, một vụ tấn công cũng đã khiến khoảng 12 dân thường thiệt mạng, trong đó có 7 công dân Ghana. JNIM thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công trên.

Chính quyền quân sự Burkina Faso hiện đang tăng cường chiến dịch chống các nhóm vũ trang liên kết với Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

