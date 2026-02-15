Burundi tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi AU

Trong phiên họp tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 39 tại trụ sở AU ở thủ đô Addis Ababa, Burundi đã chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch AU nhiệm kỳ 2026.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận chức vụ Chủ tịch từ Tổng thống Angola Joao Lourenco, Tổng thống Burundi, ông Evariste Ndayishimiye cho biết Burundi tiếp nhận vai trò Chủ tịch AU trong bối cảnh những thách thức an ninh không ngừng, sự gia tăng các phương pháp tiếp cận đơn phương, căng thẳng kinh tế ngày càng gia tăng và tác động của biến đổi khí hậu trên khắp châu lục.

Ông khẳng định: “Burundi sẽ thực hiện nhiệm kỳ Chủ tịch với tinh thần lắng nghe, công bằng và hợp tác với tất cả, vì lợi ích của các quốc gia thành viên và sẽ làm việc với tất cả thành viên AU để đạt được sự đồng thuận chung.”

Ông Ndayishimiye nhấn mạnh Burundi sẽ nắm bắt cơ hội để tăng cường tiếng nói của châu Phi trên trường quốc tế và tích cực đóng góp vào việc xây dựng một thế giới công bằng hơn, cân bằng hơn và toàn diện hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định châu Phi đang đối mặt với những thách thức khó khăn nhất thế giới, song vẫn thể hiện quyết tâm, sáng tạo và khả năng thích ứng mạnh mẽ.

Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 39 tại trụ sở AU ở thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), người đứng đầu Liên hợp quốc ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các quốc gia châu Phi vượt qua các thách thức trong phát triển đất nước.

Theo ông Guterres, đó không phải là “phép màu”, mà là quá trình làm việc thực chất, từng bước giải quyết các vấn đề cụ thể trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phân cực, khó lường và biến động mạnh.

Ông cho biết châu Phi đang đạt được những tiến triển nhất định trong hội nhập khu vực, đầu tư vào năng lượng sạch và hạ tầng, dù tốc độ và mức độ còn chưa đồng đều.

Nhấn mạnh “sức mạnh bền bỉ và tiềm năng to lớn” của châu Phi, Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và AU ngày càng được củng cố, tập trung vào 3 ưu tiên chính gồm giữ hòa bình và an ninh, đảm bảo công bằng về tài chính và hành động chống biến đổi khí hậu.

Ông Guterres lưu ý nhiều khu vực trong châu lục vẫn đang chìm trong các cuộc khủng hoảng phức tạp, trong đó có Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực Sahel và vùng Sừng châu Phi. Theo ông, trong các cuộc xung đột tại đây, có nhiều tác nhân và lợi ích đan xen.

Người đứng đầu Liên hợp quốc hoan nghênh các thể chế và nhà lãnh đạo châu Phi trong nỗ lực “tắt tiếng súng” trên toàn lục địa, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Ông cho rằng nhiều sáng kiến đang trong tình trạng thiếu nguồn lực và chỉ có thiện chí là không đủ.

Đề cập tới vấn đề tài chính, ông Guterres cho rằng châu Phi là nơi có một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, song cũng chịu áp lực nợ lớn và hạn chế tiếp cận nguồn vốn dài hạn.

Gánh nặng nợ, chi phí vay nợ cao và việc khó tiếp cận nguồn tài chính đang cản trở tiến bộ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và tạo việc làm.

Ông nhấn mạnh việc các nước đang phát triển cần có tiếng nói thực chất và sự tham gia có ý nghĩa hơn trong các thể chế tài chính quốc tế nhằm bảo đảm một hệ thống kinh tế-tài chính công bằng hơn.

Về biến đổi khí hậu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng dù tác động rất ít tới tình trạng nóng lên trên toàn cầu, song châu Phi lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề bởi hạn hán, lũ lụt, nạn đói và các đợt nắng nóng cực đoan.

Ông cho rằng châu lục này đang nhận được quá ít hỗ trợ để thích ứng và chuyển đổi năng lượng.

Theo ông Guterres, nếu được hỗ trợ đúng mức, châu Phi hoàn toàn có thể trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của thế giới.

Liên minh châu Phi cam kết hỗ trợ hòa bình, an ninh và ổn định ở Sudan Theo Chủ tịch AUC, vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái là hành động đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và trực tiếp đe dọa nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Sudan.