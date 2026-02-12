Ai Cập bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng khi thách thức an ninh khu vực gia tăng

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 11/2 đã bổ nhiệm Trung tướng Ashraf Mansour, Giám đốc Học viện Quốc phòng Ai Cập, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế Tướng Abdel Maguid Saqr - người đảm nhiệm cương vị này từ tháng 7/2024.

Quyết định được công bố 1 ngày sau khi Hạ viện Ai Cập thông qua đợt cải tổ nội các quy mô lớn theo chỉ đạo của Tổng thống El-Sisi. Nội các mới do Thủ tướng Mostafa Madbouly đứng đầu, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mansour, đã tuyên thệ nhậm chức cùng ngày.

Theo quy định pháp luật Ai Cập, Tổng thống có toàn quyền lựa chọn và bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, thay vì Thủ tướng như đối với các vị trí bộ trưởng khác.

Việc thay đổi nhân sự quốc phòng diễn ra khi quốc gia hơn 108 triệu dân này đang đối mặt nhiều thách thức an ninh phức tạp từ khu vực. Xung đột tại nước láng giềng Sudan đã khiến khoảng 1,5 triệu người phải chạy sang Ai Cập kể từ tháng 4/2023.

Một số nguồn tin tại Cairo cho biết Ai Cập gần đây tăng cường hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Sudan trong cuộc chiến với Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF).

Động thái này phản ánh quan điểm nhất quán của Tổng thống El-Sisi về việc bảo vệ các thiết chế nhà nước và duy trì vai trò của quân đội, cảnh sát nhằm tránh nguy cơ hỗn loạn.

Bên cạnh đó, cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm tại Dải Gaza cũng gây sức ép đáng kể dối với môi trường an ninh của Ai Cập, đồng thời khiến quan hệ giữa Cairo và Israel xuống mức thấp nhất kể từ khi 2 nước ký Hiệp ước hòa bình năm 1979.

Ở phía Tây, tình hình bất ổn tại Libya, với sự tồn tại của hai chính quyền đối lập và nguy cơ bùng phát bạo lực, tiếp tục được Cairo xem là mối đe dọa tiềm tàng.

Ngoài ra, tranh chấp liên quan đến Đập thủy điện Đại Phục hưng của Ethiopia trên sông Nile Xanh vẫn được Chính phủ Ai Cập coi là thách thức an ninh nghiêm trọng nhất. Tổng thống El-Sisi nhiều lần mô tả vấn đề nguồn nước là “mối đe dọa sống còn.”

Thời gian qua, Ai Cập đã thúc đẩy quan hệ và tăng cường hợp tác quân sự với các nước láng giềng của Ethiopia như Somalia, Eritrea và Djibouti, nhằm tạo sức ép buộc quốc gia Đông Phi linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tranh chấp này./.

